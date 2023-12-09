Які продукти не можна зберігати в холодильнику: терміново діставайте, щоб не зіпсувалися

Є продукти, які під час зберігання в холодильнику втрачають свої корисні властивості або навіть стають шкідливими.

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Чи відомо вам, що холодильник підходить для зберігання далеко не всіх продуктів? У деяких випадках зберігання в холодильнику тільки прискорить псування продуктів або зробить їх небезпечними для здоров'я. Про те, для зберігання яких продуктів не потрібен холодильник, розповіло видання "Новини.LIVE".

Мед

Мед може зберігатися роками за кімнатної температури Фото: Freepik

Натуральний бджолиний мед просто не може зіпсуватися. Його можна зберігати роками, якщо не століттями, що підтверджується археологічними розкопками.

Тому зберігати мед у холодильнику просто не має сенсу. Банку меду краще поставити в кухонну шафку, щоб на нього не потрапляли прямі промені сонця. Під впливом ультрафіолету деякі корисні речовини, що містяться в меді, можуть зруйнуватися.

Але навіть якщо ви поставите мед просто на відкриту полицю в кухні, він не втратить своїх смакових якостей.

Оливкова олія

Оливкова олія відмінно зберігається за кімнатної температури Фото: SciTechDaily

Ідеальна температура зберігання оливкової олії — 12-16°C. Але і за кімнатної температури вона теж буде прекрасно почуватися. Як і мед, оливкова олія не любить прямих сонячних променів, тому її краще тримати в закритій шафі.

А ось у холодильнику натуральна оливкова олія може загуснути і навіть стати майже твердою. Цю властивість використовують, щоб перевірити якість олії: продукт, у якому є добавки інших, дешевших олій, у холодильнику залишиться рідким.

Картопля

Картоплю потрібно зберігати в темному прохолодному місці Фото: Getty Images

Якщо ви живете в приватному будинку і у вас є льох, не шукайте кращого способу зберігання. Підвал зберігає постійну прохолодну температуру і в ньому темно — це все що потрібно для довгого зберігання коренеплодів.

Якщо зберігати картоплю в холодильнику, занадто низька температура призведе до того, що крохмаль, яким багата картопля, перетвориться на глюкозу. Якщо вам коли-небудь доводилося купити приморожену картоплю в недобросовісних продавців, ви знаєте, яким несмачним стає такий продукт.

Крім того, дослідження довели, що якщо картоплю заморозити, а потім приготувати, у процесі термообробки в ній утворюються канцерогени. Тому уникайте купувати заморожені напівфабрикати, у складі яких є заморожена сира картопля. Замороженої вареної картоплі це не стосується.

Цитрусові

Цитрусові в холодильнику псуються швидше Фото: Freepik

У зимовий період в українських магазинах і на ринках продається дуже багато видів цитрусових:

апельсини;

лимони;

грейпфрути;

помело;

мандарини;

лайм;

лимони.

У жодному разі не прибирайте їх у холодильник! Занадто низька для цих теплолюбних фруктів температура призведе до того, що вони зіпсуються дуже швидко: почнуть гнити і пліснявіти. Зберігайте їх у прохолодному провітрюваному місці і без поліетиленової упаковки, наприклад, у кошику на заскленій лоджії. У холодильник варто прибирати тільки вже надрізаний фрукт, який зможе там пролежати кілька днів.

Ріпчаста цибуля

Ріпчаста цибуля в холодильнику гниє Фото: Pixabay

Зберігати цибулю в холодильнику не можна, вона буде гнити і пліснявіти. Зберігайте її так само, як картоплю — у прохолодному, темному й сухому місці. При цьому не зберігайте ці два овочі в одній шухляді — вони погано впливають один на одного і псуватимуться швидше.

Нагадаємо, як у квартирі зберегти продукти без електрики. Очікування ймовірних відключень електроенергії цієї зими мотивує шукати мешканців багатоповерхівок відповіді на непрості запитання. Одне з таких — як зберегти продукти харчування без холодильника. Фокус дослідив, якими можуть бути варіанти.

Раніше Фокус писав, як продовжити життя продуктам у холодильнику. За даними ООН, на смітнику опиняється третина всіх продуктів харчування на планеті, а глобальна економіка втрачає через це трильйон доларів щорічно. Скоротити обсяги відходів, а разом з тим і зменшити витрати на продукти, можна за допомогою простих заходів, наприклад, якщо змінити умови зберігання продуктів у своєму холодильнику.