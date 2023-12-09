Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Їжа

Які продукти не можна зберігати в холодильнику: терміново діставайте, щоб не зіпсувалися

Зберігання продуктів у холодильнику, як зберігати продукти, що не можна зберігати в холодильнику
Фото: Pexels | Які продукти не можна зберігати в холодильнику

Є продукти, які під час зберігання в холодильнику втрачають свої корисні властивості або навіть стають шкідливими.

Related video

Чи відомо вам, що холодильник підходить для зберігання далеко не всіх продуктів? У деяких випадках зберігання в холодильнику тільки прискорить псування продуктів або зробить їх небезпечними для здоров'я. Про те, для зберігання яких продуктів не потрібен холодильник, розповіло видання "Новини.LIVE".

Мед

Зберігання продуктів у холодильнику, як зберігати продукти, що не можна зберігати в холодильнику, зберігання меду Fullscreen
Мед може зберігатися роками за кімнатної температури
Фото: Freepik

Натуральний бджолиний мед просто не може зіпсуватися. Його можна зберігати роками, якщо не століттями, що підтверджується археологічними розкопками.

Тому зберігати мед у холодильнику просто не має сенсу. Банку меду краще поставити в кухонну шафку, щоб на нього не потрапляли прямі промені сонця. Під впливом ультрафіолету деякі корисні речовини, що містяться в меді, можуть зруйнуватися.

Але навіть якщо ви поставите мед просто на відкриту полицю в кухні, він не втратить своїх смакових якостей.

Оливкова олія

Зберігання продуктів у холодильнику, як зберігати продукти, що не можна зберігати в холодильнику, зберігання оливкової олії Fullscreen
Оливкова олія відмінно зберігається за кімнатної температури
Фото: SciTechDaily

Ідеальна температура зберігання оливкової олії — 12-16°C. Але і за кімнатної температури вона теж буде прекрасно почуватися. Як і мед, оливкова олія не любить прямих сонячних променів, тому її краще тримати в закритій шафі.

А ось у холодильнику натуральна оливкова олія може загуснути і навіть стати майже твердою. Цю властивість використовують, щоб перевірити якість олії: продукт, у якому є добавки інших, дешевших олій, у холодильнику залишиться рідким.

Картопля

Зберігання продуктів у холодильнику, як зберігати продукти, що не можна зберігати в холодильнику, зберігання картоплі Fullscreen
Картоплю потрібно зберігати в темному прохолодному місці
Фото: Getty Images

Якщо ви живете в приватному будинку і у вас є льох, не шукайте кращого способу зберігання. Підвал зберігає постійну прохолодну температуру і в ньому темно — це все що потрібно для довгого зберігання коренеплодів.

Якщо зберігати картоплю в холодильнику, занадто низька температура призведе до того, що крохмаль, яким багата картопля, перетвориться на глюкозу. Якщо вам коли-небудь доводилося купити приморожену картоплю в недобросовісних продавців, ви знаєте, яким несмачним стає такий продукт.

Крім того, дослідження довели, що якщо картоплю заморозити, а потім приготувати, у процесі термообробки в ній утворюються канцерогени. Тому уникайте купувати заморожені напівфабрикати, у складі яких є заморожена сира картопля. Замороженої вареної картоплі це не стосується.

Цитрусові

зберігання цитрусових, Зберігання продуктів у холодильнику, як зберігати продукти, що не можна зберігати в холодильнику Fullscreen
Цитрусові в холодильнику псуються швидше
Фото: Freepik

У зимовий період в українських магазинах і на ринках продається дуже багато видів цитрусових:

  • апельсини;
  • лимони;
  • грейпфрути;
  • помело;
  • мандарини;
  • лайм;
  • лимони.

У жодному разі не прибирайте їх у холодильник! Занадто низька для цих теплолюбних фруктів температура призведе до того, що вони зіпсуються дуже швидко: почнуть гнити і пліснявіти. Зберігайте їх у прохолодному провітрюваному місці і без поліетиленової упаковки, наприклад, у кошику на заскленій лоджії. У холодильник варто прибирати тільки вже надрізаний фрукт, який зможе там пролежати кілька днів.

Ріпчаста цибуля

Зберігання продуктів у холодильнику, як зберігати продукти, що не можна зберігати в холодильнику, зберігання ріпчастої цибулі Fullscreen
Ріпчаста цибуля в холодильнику гниє
Фото: Pixabay

Зберігати цибулю в холодильнику не можна, вона буде гнити і пліснявіти. Зберігайте її так само, як картоплю — у прохолодному, темному й сухому місці. При цьому не зберігайте ці два овочі в одній шухляді — вони погано впливають один на одного і псуватимуться швидше.

Нагадаємо, як у квартирі зберегти продукти без електрики. Очікування ймовірних відключень електроенергії цієї зими мотивує шукати мешканців багатоповерхівок відповіді на непрості запитання. Одне з таких — як зберегти продукти харчування без холодильника. Фокус дослідив, якими можуть бути варіанти.

Раніше Фокус писав, як продовжити життя продуктам у холодильнику. За даними ООН, на смітнику опиняється третина всіх продуктів харчування на планеті, а глобальна економіка втрачає через це трильйон доларів щорічно. Скоротити обсяги відходів, а разом з тим і зменшити витрати на продукти, можна за допомогою простих заходів, наприклад, якщо змінити умови зберігання продуктів у своєму холодильнику.