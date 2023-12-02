Можна і без холодильника: як зберегти продукти у квартирі без електрики

Очікування ймовірних відключень електроенергії цієї зими мотивує шукати мешканців багатоповерхівок відповіді на непрості питання. Одне з таких — як зберегти продукти харчування без холодильника. Фокус дослідив, якими можуть бути варіанти.

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Українці звикли мати запаси продуктів "про всяк випадок", але вже майже два роки квартири деяких співгромадян нагадують справжні продуктові склади із набором консервів та каш швидкого приготування. Та й холодильники наповнені під зав'язку. Все це охолоджене та заморожене добро знаходиться під постійним ризиком вимкнення електрики, адже ворог продовжує атакувати мирні міста України. Зберегти свіжість продуктів протягом можливого блекауту допоможе досвід поколінь, адже наші предки якось обходилися без холодильників.

Запасний варіант: готуємо сумку-холодильник

У власному будинку можна цілком обійтися без холодильника, зберігаючі продукти, наприклад, у підвалі, в погребі, у прохолодному приміщенні веранди чи просто у ящику біля будинку. А дехто каже, що можна скористатися навіть колодязем.

Продукти на балконі можна зберігати лише за умови "правильної" погоди

Але у мешканців багатоповерхівок ані колодязя, ані погребу немає. Залишається балкон, але за умови "правильної" погоди. Тож, доводиться шукати інші універсальні виходи, якими цілком можуть стати термосумка або сумка-холодильник.

Місця для зберігання продуктів на київських балконах чимало Фото: ТСН

Одразу зазначимо, що це різні речі, хоча продавці магазинів часто запевняють покупців у зворотному. Термосумка (від 150 грн в українських магазинах) діє за принципом звичайного термоса, тобто, як може, підтримує наявну температуру продуктів, які в неї поклали. І охолоджена їжа в термосумці холоднішою не стане.

Сумка-холодильник – це теплоізольований контейнер, температура якого підтримується спеціальними акумуляторами холоду (від 160 грн). Максимальна тривалість дії — доба, після чого температура всередині сумки починає наближатися до температури навколишнього середовища. Сумки-холодильники відрізняються за формою, розміром, матеріалом, кількістю акумуляторів — можна вибрати на свій смак та гаманець.

Сумку-холодильник можна зробити самотужки зі звичайної спортивної сумки, утеплювача (наприклад, спіненого поліетилену) та широкого двостороннього скотчу

У Мережі можна легко знайти інструкцію, як зробити сумку-холодильник самотужки зі звичайної спортивної сумки, утеплювача (наприклад, спіненого поліетилену) та широкого двостороннього скотчу. В якості "акумуляторів" виступають заморожені пластикові пляшки з сольовим розчином (6 столових ложок солі на літр води). Хоча, звісно, більшості підійде варіант придбання вже готової сумки.

У багатьох термосумка може бути вдома - влітку з нею зручно їздити на пікнік Фото: pexels.com

До речі, сучасні сумки-холодильники працюють на акумуляторних батареях, що дозволяє тримати холод всередині до 12 годин. Такий девайс можна придбати за 700-1500 гривень. А от якщо сумка не має акумуляторного живлення, треба заздалегідь попіклуватися про охолоджувачі — тримати їх у морозилці до того часу, коли станеться відключення електроенергії, а тоді перемістити охолоджувачі разом з продуктами до сумки.

Зберігаємо молочні продукти: до молока додаємо соду, а масло заливаємо солоною водою

Сумка-холодильник — це як "швидка допомога": ефективно, але ненадовго. А зберегти свіжість продуктів на більш тривалий час допоможуть "народні поради", яким можна довіряти. Адже ж наші прабабусі якось обходилися без холодильників.

Твердий сир без холодильника добре збережеться у лляному рушнику, змоченому в солоній воді Фото: Freepik

Наприклад, твердий сир без холодильника добре збережеться у паперовому або лляному рушнику, змоченому в солоній воді. Загорнувши сир у такий рушник, можна покласти його в пакет чи контейнер. Крім того, сир можна нарізати на невеликі шматки та покласти в посуд з сольовим розчином, але перед вживанням його обов'язково буде потрібно промити у прохолодній воді.

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Вершкове масло можна покласти у скляну банку та залити зверху солоною водою. Так воно залишиться свіжим, щонайменше, тиждень.

Щоб продовжити "життя" молока, його потрібно прокип'ятити, додавши трохи соди. Після кип'ятіння перелити молоко у скляну банку, помістити її в таз з холодною водою, яка буде доходити до половини. Потім накрити змоченою у воді серветкою або рушником, залишивши краї у воді, і поставити всю цю конструкцію в темне місце на протяг. Вода буде випаровуватися та підтримувати низьку температуру. Терпіння на такий спосіб зберігання вистачить не у кожного. Тож, у багатьох випадках кращим варіантом буде купити сухе молоко, яке зберігається роками, якщо його тримати в герметичній ємності та сухому прохолодному місці.

Зберігаємо м'ясні та рибні продукти: в оцті або в гірчиці

М'ясо можна загорнути у тканину, просочену оцетом, покласти у кастрюлю з кришкою та прибрати в темне місце. Перед приготуванням м'ясо слід добре промити водою.

Свіже м'ясо без холодильника можна зберегти кілька днів, намастивши його гірчицею або добре обсипавши сіллю та перцем. Фактично, таким чином м’ясо маринується, після чого його можна запекти в духовці.

Краще зберігає свіжість м'ясо, що відокремлене від кістки

Також народний досвід каже, що шматок м'яса можна добре зберегти, якщо обкласти його з усіх боків листям свіжої кропиви або хрону. Більш "зимовий" та міський спосіб — обкласти м'ясо часником або цибулею. А ще можна його натерти соком лимона, щільно набити в каструлю з кришкою і поставити в прохолодне місце (звісно, балкон підійде найкраще).

Якщо потрібно зберегти заморожене м'ясо, його треба загорнути у кілька шарів газети, потім у старий одяг чи ковдру. Що більше шарів, то довше м'ясо не розтане. Краще зберігає свіжість м'ясо, що відокремлене від кістки.

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Всіма цими способами можна зберігати і рибу. А от щодо ковбаси, то за кімнатної температури не можна зберігати варену ковбасу, ліверну продукцію, шинку, домашню ковбасу з м'яса та кров'янку. Копчена ковбаса у сухому темному приміщенні, що провітрюється, може протриматися до 4 днів. Найдовше без холодильника зберігається сирокопчена ковбаса, бо в ній мало вологи та багато спецій. У сухому приміщенні, що провітрюється, при температурі до плюс 15 градусів сирокопчена ковбаса з не пошкодженою оболонкою може зберігатися до місяця.

За кімнатної температури не можна зберігати варену ковбасу, ліверну продукцію, шинку, домашню ковбасу з м'яса та кров'янку Фото: Freepik

Зберігаємо яйця: додатково нічого робити не треба

В Мережі можна знайти декілька трудомістких порад щодо зберігання яєць — обмазати кожне олією, загорнути у пергамент або засипати піском. Але правда в тому, що насправді яйця чудово зберігаються за кімнатної температури. Єдина умова – їх не треба мити. У цьому випадку яйця цілком пролежать у відключеному холодильнику до чотирьох тижнів, і додатково робити нічого не треба.

Яйця чудово зберігаються за кімнатної температури, якщо їх не мити Фото: Freepik

Дехто вважає, що зварені яйця зберігаються довше за сирі, і помиляються. Термін зберігання варених яєць за кімнатної температури — не більше трьох діб, вони і в холодильнику більше тижня не протримаються.

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Зберігаємо зелень та овочі: загортаємо в папір та робимо "букети"

Салат, кріп, петрушку та іншу зелень можна просто поставити у воду як звичайний букет. За умови регулярної зміни води такий букет простоїть кілька днів.

Є ще один гарний спосіб зберегти будь-яку зелень. Її потрібно помити, струсити воду та скласти в скляну банку з кришкою, що закручується. Так зелень збережеться щонайменше тиждень навіть у відключеному холодильнику.

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Щодо овочів та фруктів, насамперед, нагадаємо про ті, що зберігатимуться найдовше за кімнатної температури. Це картопля, буряк, морква, капуста, часник, цибуля, гарбуз, а також яблука.

Якщо правильно розкласти овочі та фрукти, вони залишаться свіжими і без холодильника Фото: Getty Images

Інші овочі та фрукти можна зберігати у висувних ящиках холодильника, попередньо застеливши їх паперовими рушниками. Рушники продовжать життя продуктів навіть у разі постійних відключень холодильника – вони вберуть зайву вологу. Якщо кожен немитий овоч загорнути в папір окремо і покласти у контейнер, вони залишаться свіжими протягом, щонайменше, десяти днів.