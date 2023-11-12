Котлети у фользі, а зелень — у скляній банці: як продовжити життя продуктам у холодильнику

За даними ООН, на смітнику опиняється третина всіх продуктів харчування на планеті, а глобальна економіка втрачає через це трильйон доларів щорічно. Скоротити обсяги відходів, а разом із тим і зменшити витрати на продукти можна за допомогою простих заходів, наприклад, якщо змінити умови зберігання продуктів у своєму холодильнику.

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Найбільше продуктів люди викидають із дому: щорічно кожен із нас відправляє на смітник 74 кіло їжі. Спочатку експерти вважали, що проблема харчових відходів стосується лише країн із високим рівнем доходу, бо там споживачі купують більше, ніж могли б з'їсти. Але в ООН з'ясували, що в країнах із різним рівнем доходу викидають приблизно однакову кількість їжі, просто якість і вартість продуктів різна.

Холодильник вдома став такою повсякденністю, що не вміти ним користуватися просто неможливо. Проте, яким би дивним це не здавалося, далеко не всі добре розуміються на правилах зберігання продуктів. Так, за низької температури бактерії проявляють меншу активність, тому в холоді їжа довше залишається придатною для споживання. Але це зовсім не означає, що продукти в холодильнику можна зберігати, як завгодно.

Щорічно кожна людина відправляє з власного холодильника на смітник у середньому 74 кіло їжі.

Хліб і готові страви: можна охолодити, а можна заморозити

Зростання цін на хліб ніяк не позначилося на його якості: псуються булки та буханці дуже швидко. Одні черствіють, інші пліснявіють. Не дивно, що багато хто призвичаївся зберігати хліб не в традиційній хлібниці, а в холодильнику. Так можна тиждень, а то й більше, зберігати будь-які хлібобулочні вироби: батони, чорний хліб, здобу, лаваш тощо. Щоправда, їсти холодну булку — сумнівне задоволення, тому перед вживанням її доведеться трохи розігріти. Але, наприклад, для тостерного хліба це взагалі ідеальне місце зберігання, бо його в будь-якому випадку краще перед вживанням підсмажити або підсушити.

Сучасний хліб швидко псується — або черствіє, або пліснявіє Фото: Freepik

Якщо хліба залишилося дуже багато — наприклад, після святкового застілля, — його можна заморозити. До речі, дослідження показують, що свята стають справжнім лихом для українських гаманців і довкілля: українці купують дуже багато, готують із розмахом, а потім викидають усе, що не змогли з'їсти.

Рішення є — заморозити можна переважну більшість готових страв. Залишки м'ясної нарізки, котлети, запечену курку, смажені баклажани, голубці, сир, відкриту банку кукурудзи або горошку та навіть плов — все це та багато іншого можна розкласти в окремі контейнери або пакети й відправити до морозильної камери.

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Обов’язкове правило, якого варто дотримуватися: розморожені продукти не слід повторно заморожувати ні в якому разі.

Зберегти довше: котлети загортаємо у фольгу, а молоко переливаємо в скло

Подовжити термін придатності продуктів можна і без використання морозильної камери, достатньо знати деякі лайфхаки.

Готову їжу потрібно зберігати в скляних чи пластикових контейнерах або принаймні накривати тарілку харчовою плівкою.

Ось лише кілька важливих правил для довгого зберігання їжі:

готову їжу потрібно зберігати в скляних чи пластикових контейнерах або принаймні накривати тарілку харчовою плівкою;

готові нарізки, закуски, котлети та бутерброди для гарного нетривалого зберігання треба загорнути у фольгу , яка добре герметизує та не дозволяє втрачати вологу;

, яка добре герметизує та не дозволяє втрачати вологу; відкриті консерви краще перекласти в контейнер;

сири, ковбаси, випічка добре зберігаються в пергаментному папері, який чудово дихає.

Пакетоване молоко після покупки краще перелити в скляну пляшку або банку та зберігати у вертикальному стані Фото: Freepik

Пакетоване молоко після покупки краще перелити в скляну пляшку або банку та зберігати у вертикальному стані. Також вертикально в холодильнику потрібно ставити кефір, йогурти й інші молочні продукти. Справа в тому, пояснюють дієтологи, що до відкритої пляшки разом із повітрям попадають бактерії. Якщо пляшка лежить горизонтально, площа поверхні молока, що стикається з повітрям всередині пляшки, набагато більше, і молоко скисає швидше.

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Для м'яса оптимально використовувати два пакети й зберігати його на нижній полиці.

Розміщувати в холодильнику гарячі страви не можна. Їжу можна відправляти в холодильник лише після того, як вона охолоне до кімнатної температури.

Овочеві примхи: зелень у банці, а огірки — у папері

Зелень добре зберігається в скляній банці з кришкою, що закручується. Пучок кропу, петрушки або іншої зелені потрібно промити в холодній воді, струсити її залишки, покласти в скляну банку та закрити кришкою. У такому вигляді зелень зберігатиметься в холодильнику до двох тижнів.

Сезон дешевих огірків уже закінчився, тому їх зберігання стало серйозним фінансовим питанням. Зберегти огірки непросто, бо вони не люблять ані тепло, ані холод, ані різкі температурні перепади. Правильний спосіб — загорнути кожен у паперову серветку, покласти в пакет і помістити у ящик для овочів. У такому вигляді вони зможуть проіснувати не менш ніж тиждень.

Якщо кожен огірок загорнути в паперову серветку, покласти в пакет і помістити в ящик для овочів, вони залишаться свіжими надовго Фото: Freepik

Фрукти вдома зберігаються погано. Цитрусові сохнуть, яблука в'януть, а банани майже одразу чорніють. Найпростіше розібратися з цитрусовими — апельсинами, мандаринами, лимонами та грейпфрутами. Їх достатньо покласти в холодильник у контейнер для овочів у поліетиленовому пакеті. У такому вигляді вони зберігатимуться тижнями. У цьому ж контейнері у серветках чи харчовій плівці можна зберігати яблука, але кожне треба загорнути окремо. Банани потрібно зберігати за кімнатної температури, загорнувши їхні ніжки в харчову плівку.

І загальне правило: перед тим, як покласти в холодильник, овочі та фрукти потрібно насухо витерти. Зайва волога дуже швидко призводить до псування.

Перед тим, як покласти в холодильник, овочі та фрукти потрібно насухо витерти.

Навести лад: як простір у холодильнику допоможе зберегти свіжість продуктів

Не варто захаращувати місце в холодильнику зайвими продуктами, адже чим більше вільного простору, тим краще циркулює повітря, а це важливо для збереження свіжості продуктів.

Чим більше в холодильнику вільного простору, тим краще циркулює повітря, а це важливо для збереження свіжості продуктів.

Для дотримання правил температурного режиму зберігання продуктів в холодильнику потрібно розкласти все по поличках, до того ж у буквальному значенні.

Дверцята — це найтепліше місце холодильника. Багато хто зберігає тут яйця, але так робити не треба. Зміна температури та постійне збовтування під час відкривання та зачинення дверцят на користь яйцям не підуть. До того ж яйця краще зберігаються в магазинній картонній упаковці. А на дверцятах можна розташувати соуси, напої, спеції, ліки, відкриту банку варення або шоколадку.

Найкраще яйця зберігаються в магазинній картонній упаковці Фото: Pexels

Найхолодніші верхні або нижні полиці (залежно від того, де розташована морозильна камера) добре підходять для продуктів, що швидко псуються, — кисломолочних продуктів, масла, яєць, м'яса, риби. А на нижчих полицях, де температура вища, можна розташувати контейнери з готовою їжею та напівфабрикатами, ковбасу, відкриті консерви тощо.

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У більшості сучасних рефрижераторів є зона з підтриманням максимальної вологості й температурного режиму на рівні нуля градусів. На "нульовий полиці" можна зберігати заготовки з риби, птиці, м'яса, зелень.

Нижні висувні ящики використовуються для окремого зберігання фруктів і овочів. На дно ящиків треба покласти спеціальний антибактеріальний килимок або хоча б звичайний паперовий рушник. Він забезпечить додатковий повітряний прошарок, прибере зайву вологу та збереже свіжість овочів і фруктів.