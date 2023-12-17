Слойки зі шпинатом і сиром фета: простий рецепт святкової закуски

Цю страву дуже легко приготувати. Усі інгредієнти можна купити в будь-якому магазині, включно з тістом.

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Слойки зі шпинатом — ідеальна святкова закуска. Вони начинені сумішшю обсмаженої цибулі, часнику, шпинату та сиру. Маленькі формочки з листкового тіста прикрасять ваш стіл. Рецептом поділилася кулінар Тейлор Енн Спенсер, повідомляє Delish.

Інгредієнти

1 столова ложка рослинної олії;

1/3 невеликої цибулини;

дрібка солі;

2 зубчики часнику (подрібнені);

230 г вершкового сиру;

2 яйця;

500 г замороженого шпинату;

200 г сиру фета;

2 столові ложки свіжого кропу (дрібно нарізаного);

2 чайні ложки цедри лимона;

мелений чорний перець;

50 г борошна для розкочування листкового тіста;

500 г листкового тіста (попередньо розмороженого в холодильнику).

Із зазначених інгредієнтів виходить 10 слойок.

Приготування

Крок 1. У сковороді нагрійте олію на середньому вогні. Додайте цибулю і приправте сіллю. Готуйте, час від часу помішуючи, до розм'якшення, приблизно 4-5 хвилин. Додайте часник і готуйте до появи аромату, ще близько 30 секунд. Зніміть із вогню.

Крок 2. У великій мисці змішайте вершковий сир і 1 яйце. Додайте часниково-цибулеву суміш, шпинат, фету, кріп і цедру лимона, приправте сіллю і перцем, перемішайте.

Крок 3. Змастіть 10 формочок для кексів маслом. На злегка посипаній борошном поверхні розкачайте лист листкового тіста до квадрата розміром 30 на 30 см. Розріжте на 10 квадратів. Розкладіть шматочки листкового тіста в змащену олією форму для кексів, дозволяючи кутам звисати з боків. У центр кожного додайте приблизно 2½ столові ложки начинки. Складіть кути тіста так, щоб вони зустрілися в центрі над начинкою, і защипніть їх. Охолодіть на 30 хвилин (або заморозьте на 15 хвилин).

Крок 4. Тим часом встановіть решітку духовки в центральне положення і розігрійте духовку до 200 °С.

Крок 5. Яйце, що залишилося, збийте в невеликій мисці з 1 чайною ложкою води і змастіть ним охолоджене тісто.

Крок 6. Випікайте доти, доки слойки не піднімуться і не стануть золотисто-коричневими, близько 25 хвилин. Дайте трохи охолонути, перш ніж виймати з форми для кексів. Подавайте теплим або кімнатної температури.

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