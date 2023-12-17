Класичний форшмак: рецепт від Євгена Клопотенка

Форшмак готувати дуже просто, потрібно всього 4 інгредієнти. Уже цих переваг достатньо, щоб швидко зробити цю рибну намазку.

Related video

Форшмак — це популярна страва у швецькій, німецькій і єврейській кухнях, яка подається як закуска. Традиційно його роблять із оселедця й додають хліб, цибулю, яйця, вершкове масло. Класичним рецептом приготування форшмаку поділився український шеф-кухар, ресторатор Євген Клопотенко.

Фахівець радить для приготування цієї страви використовувати готове слабосолоне філе оселедця в олії. Солити форшмак не потрібно, бо солоності риби вистачає. Щоб структура закуски була ніжною, потрібно подрібнити всі компоненти в блендері. Якщо вам подобається більш структурна маса, можете пропустити всі компоненти через м’ясорубку.

Інгредієнти

50 г вершкового масла;

3 яйця (зварених круто);

500 г філе оселедця;

½ середньої цибулини (приблизно 40 г);

5-6 шматків темного хліба для подачі.

Приготування

Крок 1. Дістаньте 50 г вершкового масла, щоб воно нагрілося до кімнатної температури. Зваріть 3 яйця круто.

Крок 2. Перекладіть у блендер 500 г філе оселедця, додайте очищені від шкаралупи яйця, ½ середньої та очищеної від лушпиння цибулини й 50 г розм’якшеного вершкового масла. Перебийте всі компоненти до однорідності.

Крок 3. Перекладіть форшмак із блендера в тарілку й подавайте зі шматочками чорного хліба. Залишки закуски зберігайте в холодильнику (в закритому контейнері) до одного тижня.

Раніше Фокус писав, як приготувати гарячі бутерброди з французьким хлібом. Гарячі бутерброди з різними начинками — це найпростіший спосіб швидко приготувати велику кількість смачного перекусу.