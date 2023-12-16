Карамелізований цибулевий соус із чипсами: чудова закуска для пивної вечірки

Цибулевий соус має кремову структуру, пікантний смак і чудово засвоюється, тому не дивно, що він завжди зникає першим. Велика частина смаку соусу походить від карамелізованої цибулі. Для повної карамелізації потрібно трохи більше часу, але воно того варте.

Related video

До цього соусу краще подати рифлені чипси, оскільки вони досить міцні, щоб витримати занурення в густий соус, але можна вибрати будь-який вид, якому ви віддаєте перевагу. Додайте до суміші трохи сирих овочів — селеру, моркву і редиску, і ви отримаєте більш легкий і свіжий варіант. Залишки соусу чудово збережуться в герметичному контейнері в холодильнику близько двох днів. Рецептом карамелізованого цибулевого соусу для чипсів поділився сайт Delish.

Інгредієнти

масло вершкове — 2 ст. л;

олія рослинна — 2 ст. л;

цибуля — 800 г;

сир вершковий — 125 мл;

сметана — 125 мл;

майонез — 75 мл;

сіль — 1 ч. л;

перець чорний — за смаком;

часник — 2-3 зубки;

чипси картопляні — для подачі.

Приготування

Крок 1

Розтопіть у великій сковороді на середньому вогні вершкове масло, додайте олію. Додайте цибулю і 0,5 ч.л. солі. Обсмажте цибулю, поки вона не стане м'якою протягом 10-12 хвилин.

Крок 2

Зменшіть вогонь до середньо-слабкого і готуйте, час від часу помішуючи, поки цибуля не набуде золотистого кольору, до її глибокої карамелізації ще 40-55 хвилин. Перекладіть у миску і дайте повністю охолонути.

Крок 3

Додайте вершковий сир, сметану та майонез. Приправте сіллю та перцем і додайте дрібно нарізаний часник. Подавайте разом із рифленими чипсами.

Нагадаємо рецепт чипсів із лаваша з сиром, які можна сміливо давати дітям. Чипси — одна з найпопулярніших закусок для тих, хто дивиться кіно чи футбольний матч, п'є пиво з друзями або ж просто вирішив заморити голод. Приготувати корисні та смачні чипси можна і вдома.

Раніше Фокус писав, як приготувати домашній майонез за три хвилини. Самостійно приготований соус значно заощадить вам гроші і час при підготовці до свят. Крім того, майонез за цим рецептом зберігається не менше тижня і його можна приготувати заздалегідь.