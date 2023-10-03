Без варіння, цукру та оцту: рецепт гострого соусу канкочі (відео)

Таку приправу найчастіше використовую для маринадів, перших і других страв. Особливо сміливі можуть спробувати канкочі як добавку до гарніру.

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Якщо ви любите гострі соуси, а в запасі є перець і часник, саме час приготувати канкочі. Це дуже гостра корейська приправа на основі двох перців — болгарського і червоного гострого з додаванням часнику. Найчастіше її додають під час маринування м'яса, птиці, риби, хоча корейці використовують її для приготування кімчі чи чимчі — квашеної (ферментованої) капусти, як правило, пекінської. Її також можна додавати в азіатські супи, харчо і навіть у борщ. Найсміливішим її можна запропонувати і як соус. Для її приготування не потрібне варіння, вона готується досить швидко і може досить довго зберігатися в холодильнику. Як її приготувати, розповіли на YouTube-каналі "Колекція рецептів".

Зазначимо, що оригінальний рецепт передбачає використання тільки гострого перцю з часником і сіллю, але для незвиклих до настільки гострих страв краще комбінувати гострий і солодкий перець, який пом'якшує смак. На виході виходить соус, що нагадує кавказьку аджику.

У неї натуральний яскраво-червоний колір, апетитний аромат і гостро-солоний смак.

Канкочі

Інгредієнти:

гострий перець – 400-500 г;

солодкий перець – 1 кг;

часник – 400 г;

сіль – 150-200 г;

мелений коріандр – 2 ч. л.

З цієї кількості інгредієнтів виходить 1,5-1,6 літра готового продукту.

Спосіб приготування:

Перед тим, як робити приправу, краще дати гіркому перцю постояти кілька днів при кімнатній температурі, щоб він зморщився і втратив частину своєї вологи. Те саме стосується і солодкого перцю. Завдяки цьому соус вийде густішим.

Гострий перець можна не чистити від насіння, великі стручки краще переламати навпіл. При роботі з ним краще бути в рукавичках. Болгарський перець очистити від насіння і порізати так, щоб його зручно було пропускати через м'ясорубку.

Часник і перець пропустити через м'ясорубку, додати до отриманої маси сіль і коріандр, і все добре перемішати. Приправа має бути солоною, інакше заграє. Краще її пересолити, ніж не досолити.

Якщо приправа вийшла рідкуватою, краще залишити її на кілька днів, періодично помішуючи. Так частина вологи випарується. Можна також додати сушений болгарський і гострий перець, які теж заберуть на себе частину вологи.

Залишити приправу в такому вигляді ще на пару-трійку, а то й на чотири дні за кімнатної температури для запуску процесу ферментації. Можна відразу розлити її в чисті сухі банки, не доливаючи до верху пару сантиметрів. Закрити будь-якими кришками (можна капроновими) і прибрати на зберігання в холодильник або в холодний льох. Така приправа може зберігатися не один рік.

Раніше Фокус писав, як приготувати сацебелі .