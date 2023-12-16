Як зварити буряк на "шубу" за 15 хвилин: корисний лайфхак

Звичайним способом буряк вариться дуже довго. Але його можна зварити в пакеті в мікрохвильовці. І зробити це швидко й легко, без виснажливого очікування та брудного посуду.

Related video

Буряк, зварений у мікрохвильовці, абсолютно не відрізняється від того, який варили у воді. Його можна подавати просто як гарнір, також він незамінний у популярних святкових салатах. Про те, як швидко зварити буряк на салат, розповів сайт "1000 Меню".

Як швидко зварити буряк цілком у мікрохвильовці

Для того, щоб зварити буряк ще швидше, краще вибрати не дуже великі коренеплоди. Далі потрібно зробити наступне:

Вимийте ретельно овочі та поки що не обрізайте кінчики з обох боків. Наколіть ножем або виделкою коренеплід у кількох місцях, для того, щоб він приготувався ще швидше. Покладіть буряк у рукав для запікання і зав'яжіть кінці хомутиками, які йдуть у комплекті, або просто на звичайний вузол. Зробіть два-три отвори зверху на пакеті, щоб він не лопнув у процесі. Помістіть буряк у рукаві прямо на скляну тарілку мікрохвильовки. Увімкніть потужність 800 Вт на 2-3 хвилини. Зробіть перерву близько хвилини, потім знову увімкніть піч у такому ж режимі — і так до готовності.

Щоб визначити, готовий буряк чи ні, потрібно проткнути його ножем або виделкою. Якщо буряк готовий, він легко зісковзуватиме з ножа, а виделка ввійде в нього легко, без будь-якого зусилля.

Час тут наведено приблизний, він залежить від особливостей роботи вашої СВЧ-печі та напруги в мережі. Зазвичай на це йде не більше 15 хвилин.

Після того як буряк буде готовий, перекладіть його на решітку і дуже обережно розріжте рукав ножем. Будьте акуратними і бережіть руки — у ньому повно гарячої пари. Після того як буряк охолоне, він буде готовий до очищення і подальшого застосування.

Що приготувати з вареного буряка

Рецепти з вареного буряка завжди мають яскравий вигляд і насичений смак. Це, звісно, салат із вареного буряка з часником і майонезом.

Також із вареного буряка можна приготувати:

А в літню пору популярний холодний борщ — холодник.

Нагадаємо рецепт дуже корисного салату з буряка напередодні зими. Для заправки салату замість майонезу можна використовувати сметану або грецький йогурт.

Раніше Фокус писав, як приготувати салат із маринованим буряком. Це простий рецепт дуже корисної страви в сезон застуд. Перед тим, як маринувати буряк для салату, необхідно запекти його в духовці.