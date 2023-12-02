Рецепт на Новий рік: салат "Китайський дракон"
2024 рік пройде під заступництвом Зеленого Дерев'яного Дракона. А для дракона, що може бути краще, ніж м'ясо і свіжі овочі.
Салату "Китайський дракон" зі смаженим м'ясом та овочами надає особливої пікантності заправка та гострий перець. Із зазначеної кількості продуктів вийде 6 порцій. Приготуйте до Новорічного столу цю страву, рецепт якої дізнався Фокус.
Інгредієнти
- вирізка свиняча — 400 г;
- буряк — 200 г;
- морква — 200 г;
- цибуля ріпчаста — 400 г;
- перець гострий свіжий — 1 шт;
- цукор — 1 ч. л;
- олія оливкова — 100 г;
- петрушка і селера — 40 г;
- оцет бальзамічний — 1 ст. л;
- соус соєвий — 3 ст. л;
- соус теріякі — 1 ст.л;
- сіль — за смаком.
Приготування
Крок 1
Очистіть моркву та буряк і натріть їх на тертці для корейської моркви або наріжте тонкою соломкою. Додайте до овочів соєвий соус і теріякі та все перемішайте.
Крок 2
Наріжте тонкими смужками вирізку та посоліть за смаком. Обсмажте свинину на розпеченій сковороді протягом 10 хвилин.
Крок 3
Додайте до обсмаженого м'яса цукор і нарізаний максимально тонкою соломкою гострий перець.
Крок 4
Потушкуйте нарізану півкільцями цибулю на олії до прозорості протягом 3-4 хвилин.
Крок 5
Подрібніть зелень і з'єднайте всі інгредієнти. Додайте в салат олію та бальзамічний оцет і ретельно все перемішайте.
Такому салату потрібно дати настоятися протягом 2-3 годин — так він буде значно смачнішим.
Нагадаємо, аромат свята в домі створять свинячі крученики в підливі з білих грибів. Традиційна українська страва з білими грибами прикрасить будь-який святковий стіл.
Раніше Фокус писав, як приготувати до свята свинину, тушковану в молоці. Приготоване в такий спосіб м'ясо має дуже яскравий аромат, ніжну текстуру і прикрасить будь-який святковий стіл.