Рецепт класичного теріякі: універсальний соус до м'яса, риби, птиці та овочів

Якщо ви завжди купуєте соус теріякі в магазині, ви будете здивовані, дізнавшись, наскільки просто і легко приготувати його вдома.

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У продажу можна знайти багато видів соусу теріякі. Його роблять густим або рідким, більш-менш солодким, додають часник, цибулю, імбир та інші прянощі. Але у складі класичного японського соусу теріякі — лише 4 інгредієнти, тому він є універсальним і підходить до м'яса, риби та овочів. Про те, як за півгодини приготувати соус теріякі вдома, розповів сайт Delish.

Японське слово "теріякі" в перекладі означає "смажити на вогні і блищати". Тобто цей соус призначений насамперед для змащування продукту, який готують на грилі, щоб вийшла блискуча карамелізована скоринка.

Класичний соус теріякі має насичений смак соєвого соусу і водночас він має бути в'язким і липким, що робить його чудовим доповненням до приготованого м'яса та овочів.

Як приготувати соус теріякі

Інгредієнти:

звичайний соєвий соус — 3/4 склянки;

мірін (дуже солодке рисове вино міцністю 14°) — 3/4 склянки;

саке — 100 мл;

цукор — 25 г.

Приготування:

У каструлі з товстим дном змішайте всі чотири інгредієнти, поставте на середній вогонь і доведіть до кипіння. Зменшіть вогонь, щоб соус ледь кипів. Варіть помішуючи, поки об'єм соусу не зменшиться вдвічі (до 1 склянки). Готовність соусу можна визначити і за консистенцією — він стане злегка в'язким. Зазвичай на це йде 20-25 хвилин. Приготований у домашніх умовах соус теріякі перелийте в герметичну банку або пляшку і зберігайте в холодильнику до одного місяця.

Як використовувати соус теріякі

Головне призначення соусу — змащування їжі, яка готується на грилі. Але теріякі також можна використовувати й іншими способами:

у складі маринадів для м'яса, птиці та риби;

як інгредієнт заправки для салатів;

як самостійний соус до різних страв.

Нагадаємо рецепт чудової закуски для пивної вечірки — карамелізований цибулевий соус до чіпсів. Цибулевий соус має кремову структуру, пікантний смак і чудово засвоюється, тому не дивно, що він завжди зникає першим.

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