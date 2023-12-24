Святковий салат із куркою, чорносливом і горіхами: смачно і швидко

Легкий у приготуванні та ситний салат — знахідка для святкової вечері. Його можна включити в меню на Новий рік 2024.

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Салат із куркою чорносливом, сиром і волоським горіхом — це легка страва з доступних продуктів, яка готується досить швидко. Такий салат прикрасить святкове застілля, в цьому випадку подайте його в красивих креманках порційно, пише 1000.menu.

Інгредієнти

Для приготування шести порцій знадобиться:

куряче філе — 300г;

твердий сир — 200г;

чорнослив — 100 г;

волоські горіхи — 50г;

цибуля — 2 шт. (середнього розміру);

майонез — 6 столових ложок:

сіль — за смаком.

Приготування

Крок 1. Куряче філе відваріть приблизно 30 хвилин. Залиште м'ясо остигати прямо в бульйоні — воно вийде соковитим і м'яким. Наріжте на маленькі кубики. Покладіть нарізане філе в підготовлений для салату посуд.

Крок 2. Відваріть яйця. Потім воду злийте та залийте їх холодною водою. Охолоджені яйця наріжте маленькими кубиками. Складіть у миску до нарізаного курячого філе.

Крок 3. Чорнослив переберіть і промийте, залийте гарячою водою на кілька хвилин, потім обсушіть і наріжте на маленькі шматочки. Додайте до інших інгредієнтів.

Крок 4. Волоські горіхи злегка обсмажте, порубайте на шматочки ножем.

Крок 5. Цибулю очистіть і дрібно наріжте. Твердий сир натріть на крупній тертці. З'єднайте всі інгредієнти та додайте майонез і сіль за смаком. Ретельно перемішайте його та подавайте на стіл.

Готуйте салати тільки з повністю охолоджених продуктів. Майонез краще приготувати самостійно. Буде смачнішим і кориснішим. Щоб знизити калорійність страви, як заправку можна використовувати сметану або натуральний йогурт.

Раніше Фокус писав, як приготувати салат "Столичний" з куркою і консервованим горошком.