Салат із крабовими паличками, помідорами та перцем: покроковий рецепт

Салат виходить легкий і дуже смачний. А аромати часнику та зелені приємно доповнюють усі компоненти.

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Салат із крабовими паличками можна приготувати на Новий рік. Він стане однією з найяскравіших холодних закусок на вашому святковому столі, пише 1000.menu.

Інгредієнти

помідори — 6 шт. (середніх);

болгарський перець — 2 шт;

крабові палички — 440 г;

часник — 4 зубчики;

майонез — 300 г;

твердий сир — 400 г;

зелень — кріп або петрушка (кілька гілочок).

Приготування

Крок 1. Овочі помийте та обсушіть рушником. Зелень також промийте під проточною водою, струсіть, дрібно наріжте.

Крок 2. Кожну крабову паличку розріжте вздовж на 4 смужки, потім дрібно наріжте поперек квадратиками.

Крок 3. Щоб надати салату гарного зовнішнього вигляду, всі інгредієнти будемо викладати шарами. Для цього необхідне спеціальне кулінарне кільце або можна скористатися звичайною роз'ємною формою для торта. Поставте форму відразу на тарілку, на якій будете подавати салат. Першим шаром викладаємо нарізані крабові палички. Його трохи потрібно притиснути рукою, щоб ущільнити.

Крок 4. Окремо змішайте подрібнений часник із майонезом. Можна додати трохи зелені. Отриманим соусом змащуємо всі шари салату.

Крок 5. Болгарський перець потрібно розрізати на дві частини та видалити серцевину. Потім перець дрібно наріжте кубиками і викладіть наступним шаром, трохи його притиснувши.

Крок 6. Твердий сир натріть на дрібній тертці та викладіть 2/3 від загальної кількості в кільце.

Крок 7. Помідори розріжте навпіл, видаліть плодоніжку та насіння. Наріжте помідори невеликими кубиками. Викладіть нарізані помідори наступним шаром.

Крок 8. Посипте верх салату тертим сиром, що залишився, зніміть із нього кільце, охолодіть перед подаванням і трохи прикрасьте на свій смак. Наприклад, для прикраси можна використовувати помідори чері або смужки солодкого перцю, а також зелень.

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