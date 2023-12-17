Салат із корейською морквою, ковбасою та сухариками: швидко та смачно

Салат із корейською морквою можна готувати як на святковий стіл, так і в будній день. Для цієї страви використовуються прості інгредієнти.

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Салат із корейською морквою приготувати дуже просто. На приготування піде небагато часу, не більш ніж 15 хвилин. Але своїм смаком він порадує ваших близьких і гостей. Морква додасть гостроти, огірок додасть свіжу нотку, а сухарики урізноманітнять своїм хрускотом, пише 1000 Menu.

Інгредієнти

Для приготування 6 порцій знадобляться такі продукти:

корейська морква — 300 г;

ковбаса сервелат — 300 г;

свіжі огірки — 2 шт.;

житні сухарики — 100 г;

часник — 1 зубчик;

майонез — 3 столові ложки.

Приготування

Крок 1. Огірки помити, зрізати шкірку, нарізати соломкою.

Крок 2. Ковбасу очистити від оболонки та нарізати такою ж соломкою, як і огірки.

Крок 3. Скласти в салатник нарізані огірки, ковбасу, додати моркву та сухарики. Сухарики для салату підійдуть як готові, так і приготовані самостійно. Додати подрібнену часточку часнику.

Крок 4. Додати в миску майонез і перемішати салат. Його одразу ж потрібно подавати до столу, оскільки з часом сухарики в складі розмокнуть. Якщо ви готуєте салат заздалегідь, то сухарики відразу не кладіть, а додайте їх перед подачею.

Моркву для цієї страви ви можете використати готову, а замість сервелату — будь-яку іншу копчену ковбасу або шинку.

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