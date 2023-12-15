Швидкі рецепти: святкові тарталетки з сиром і червоною ікрою

У рецепті вказано кисломолочний сир, але можна замінити його плавленим вершковим сиром, додати часник і зелень.

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Тарталетки з сиром та ікрою — смачна закуска нашвидкуруч. Такі тарталетки з пісочного тіста з сиром підійдуть для фуршетного або будь-якого іншого столу. Ця яскрава страва не залишиться непоміченою, при цьому готується буквально за 10 хвилин.

Інгредієнти

готові тарталетки — 10 шт. середньої величини;

кисломолочний сир — 150 г;

ікра червона — 150 г;

петрушка — 1 гілочка для прикраси.

Приготування

Одну половину кожної тарталетки заповніть сиром. Це можна зробити чайною ложкою. Якщо ж використовувати кондитерський мішок, то за допомогою насадки з сиру вийде сформувати не дуже великі трояндочки. Далі на іншу половину за допомогою чайної ложки викладіть червону ікру.

Прикрасьте тарталетки з червоною ікрою і сирним сиром свіжою петрушкою або будь-якою іншою зеленню за смаком.

Тарталетки можна відразу ж подавати до столу, але краще на хвилин п'ять помістити їх у холодильник.

У рецепті вказано кисломолочний сир, але можна замінити його плавленим вершковим сиром, додати пропущений через прес зубчик часнику і зелень кропу. Сиру можна надати більш пікантного смаку, додавши прянощі та приправи, головне не перестаратися.

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