Імбирний чай: рецепт приготування ароматного та корисного напою
Готовий чай необхідно пити через 10-15 хвилин після приготування. так він зберігає максимум своїх властивостей.
У холодний зимовий сезон, що загрожує перепадами температур і застудними захворюваннями, імбирний чай — справжній порятунок від вірусів. Крім того, він дуже корисний для організму і зігріє після прогулянки вулицею. Як його правильно приготувати, розповіли в блозі "Рецепти щодня".
Імбирний чай
Інгредієнти:
- корінь імбиру — 50 г;
- апельсин — 200 г;
- лимон — 60 г;
- мед — 50 г.
- листя свіжої м'яти — 5 шт.
Спосіб приготування:
Починаємо робити чай із видавлювання апельсинового соку, який потім разом із м'якоттю виливаємо в заварник. Додаємо туди ж сік половини лимона. М'якоть у цьому разі краще викинути — вона може додати небажаної гіркоти.
Чистимо імбир від шкірки і натираємо його на дрібну тертку. Потрібно стежити, щоб сік, який виділяється з імбиру під час натирання, потрапляв у чайник. З гілочок м'яти обриваємо листочки, рвемо їх і додаємо в сік.
Готову суміш заливаємо гарячою водою. Оскільки мед втрачає свої корисні властивості за високих температур, витримуємо хвилину, щоб вода змішалася з холодним соком і чай почав остигати. Після цього додаємо мед і залишаємо чай заварюватися.
Пити гарячий чай можна вже через 10-15 хвилин. Влітку імбирний напій смачно і приємно вживати холодним.
Раніше Фокус писав, як приготувати домашній глінтвейн з апельсином.