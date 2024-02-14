Найкраще для романтиків: рецепт смажених маринованих креветок

Креветки — один із найсильніших афродизіаків. Страва з цим інгредієнтом стане гарним варіантом страви для романтичної вечері.

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Креветки, як і інші морепродукти — визнані афродизіаки. А що краще на День святого Валентина, ніж страви, які не тільки смачні, а й налаштовують на романтичний лад? Радимо потішити своїх коханих вечерею зі смаженими маринованими креветками за рецептом із блогу "Кулінарія".

Смажені мариновані креветки:

Інгредієнти:

очищені креветки — 900 г;

олія — 1/4 склянки (рослинна або оливкова);

імбир — 10 см;

часник — 4 зубчики;

цукор — 4 ст. л.

Для маринаду:

сіль — 1/4 склянки;

цукор — 2,5 ст. л;

перець чилі — 2,5 ст. л;

вода — 4 склянки.

Спосіб приготування:

Змішати сіль, цукор, чилі та воду, збити вінчиком до розчинення цукру і солі. Викласти креветки в маринад і залишити за кімнатної температури на 20 хвилин.

Нагріти рослинну олію у великій сковороді на середньому вогні. Обсмажити очищений і дрібно порізаний імбир і дрібно порізаний часник, помішуючи дерев'яною ложкою, протягом хвилини.

Додати цукор і продовжити помішувати, поки часник не стане блідо-золотим (ще 1-2 хвилини).

Злити маринад із креветок, процідивши через друшляк, і викласти в сковороду. Збільшити вогонь. Готувати, помішуючи, до рожевого кольору у креветок (близько 3-4 хвилин).

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