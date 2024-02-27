Рулет зі свинини замість ковбаси: простий рецепт смачної страви

Такий рулет готується зі свинини з плавленим сиром, зеленню та часником. Це простий рецепт, і виходить дуже смачно.

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Такий рулет можна приготувати замість ковбаси. Його можна використовувати для бутербродів та сандвічів. І він чудово смакує холодним. Рулет, приготований із трьох інгредієнтів з додаванням солі та перцю, просто тане у роті. Рецептом приготування поділились на сайті Gospodynka.

Рулет зі свинини

Інгредієнти:

свинина 500 г;

плавлений сирок;

петрушка 40 г;

часник 3 зубчики;

перець чорний, сіль.

Свинину обирайте нежирну. Плавлений сир краще візьміть у ванночці, а не в брикеті. І вибирайте сир із класичним смаком, без добавок.

Як зелень краще вибрати петрушку або кріп, можна скомбінувати.

Свинину ретельно промийте під водою, промокніть паперовими рушниками, щоб видалити зайву вологу. Розріжте на великий пласт. Викладіть м’ясо на дошку, накрийте харчовою плівкою та відбийте молотком.

Свіжу зелень промийте під водою і дрібно наріжте. Зубчики часнику наріжте тонкими скібочками.

Відбитий пласт свинини з двох сторін натріть сіллю та свіжомеленим чорним перцем. Верхню частину свинини промажте плавленим вершковим сиром.

Поверх рівномірно розподіліть подрібнену зелень та нарізаний часник.

Акуратно зверніть свинину в щільний рулет і перев'яжіть міцною товстою ниткою.

Застеліть форму пергаментним папером, поверх викладіть свинячий рулет швом вниз. Поставте деко з рулетом в розігріту до 180 градусів духовку приблизно на 1 годину. Точний час та температуру запікання визначайте за духовкою.

Дістаньте деко з духовки, готовий рулет перекладіть на дошку та зніміть нитку. Подавайте до столу гарячим, чи холодним.

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