Панкейки з шоколадом: рецепт звичної страви з сюрпризом

Такі панкейки особливо сподобаються дітям. Поєднання м'якого тіста і шоколаду дають приголомшливий смак.

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Панкейки з шоколадом — це спосіб урізноманітнити улюблену і звичну страву. Як їх приготувати без клопоту, розповіла кулінарна блогерка Ольга Головіна і показала, як це робиться. Візьміть рецепт собі на замітку і тіште близьких млинцями з сюрпризом.

Панкейки з шоколадом

Інгредієнти (на 8-9 штук):

борошно — 270 г;

шоколадна паста;

молоко — 250 мл;

вершкове масло розтоплене — 4 ст. л;

цукор — 3 ст. л;

розпушувач — 2 ч. л;

яйця — 2 шт;

сіль — 1/2 ч. л.

Спосіб приготування:

На пергамент ложкою викласти кружечки з шоколадної пасти, підморозити в морозилці.

Для тіста змішати просіяне борошно, цукор, розпушувач і сіль. Додати яйця, молоко, розтоплене тепле вершкове масло і добре перемішати до однорідності.

На сковорідку з антипригарним покриттям викласти трохи тіста, потім — шоколадний шматочок і зверху закрити його невеликою кількістю тіста. Смажити панкейки до рум'яності з обох боків. Подавати їх краще теплими, так вони набагато смачніші.

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