Картопляні коржі: рецепт смачної та недорогої закуски
Коржі готуються з трьох інгредієнтів. І до них можна додати будь-яку смачну зелень.
Коржі з картоплі готуються, по суті, з тих самих інгредієнтів, що й вареники з картоплею. Але тільки набагато швидше. І виходить дуже смачно. Обов'язково використовуйте вершкове масло, так коржі вийдуть ще смачнішими. Рецептом поділилися на сайті Kamelena.
Картопляні коржі
Інгредієнти:
- 500 г картопляного пюре (600 г картоплі);
- 100 г борошна + 50 г;
- 30 г вершкового масла;
- пучок улюбленої зелені;
- сіль, перець.
Для змащення:
- 50 г вершкового масла;
- часник.
Картоплю бажано крохмалистого ґатунку, таку саму як і для звичайного пюре. Картоплю відваріть, злийте воду і перетворіть на пюре, додавши вершкове масло. Вершки, молоко додавати не треба.
Додати до пюре дрібно порізану зелень. Стандартний набір: кріп, петрушка і зелена цибуля. Але ви можете використовувати будь-яку зелень і приправи.
Поверхню столу злегка посипте борошном, руки змастіть рослинною олією, і замісіть липке тісто.
Розділіть на 8 частин. Кожну кульку обкатайте в борошні.
Качалку теж посипте борошном. Розкачати кожну кульку в тонке коло завтовшки приблизно 3 мм.
Смажте коржі на сухій сковороді приблизно дві хвилини.
Готові коржі змастіть вершковим маслом. Додати трохи подрібненого часнику. Можна використовувати сухий часник.
Найсмачніше ці коржі гарячими.
Читайте також:
Відбивні зі свинини в маринаді: рецепт м'ясної страви на обід
Без шкоди для фігури: рецепт рулету із заварним кремом
Салат "Парус" із чіпсами: як приготувати смачну та красиву страву