Намазка із сардини і картоплини: бюджетно і смачно

Намазку можна вживати разом із свіжим хлібом, крекерами або використовувати як наповнювач для сендвічів.

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Сардина плюс картоплина: смачна бюджетна замазка врятує ситуацію, коли у холодильнику не густо, та й у кишені теж. Бо в кожної господині бувають скрутні ситуації, коли потрібно з нічого зробити щось смачненьке. Продукти скромні, але виходить надзвичайно! Повірте, ви станете готувати цю намазку будь-коли.

Інгредієнти:

1 банка консервованих сардин;

3 яйця;

2 середні картоплини;

3 ст. л. майонезу;

сіль та перець — за смаком.

Відкрийте банку з консервами сардин та добре відцідіть рідину. Розітріть сардини виделкою у масу, схожу на пасту.

Зваріть яйця до готовності. Після зніміть шкаралупу і натріть на тертушці. Варіть картоплю в шкірці до м’якості. Після відварювання очистіть, дайте трошки охолонути, а потім також натріть на тертушці.

В окремій мисці об’єднайте подрібнені сардини, яйця та картоплю. Додайте майонез, сіль та перець за смаком, змішайте інгредієнти до однорідності.

Розподіліть отриману намазку на скибки свіжого хліба, крекери або використовуйте як наповнювач для сендвічів. Можна прикрасити за бажанням зеленню або тонкими кружечками цибулі.

Ідеально смакує разом з маринованими огірками та як доповнення до основного гарніру.

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