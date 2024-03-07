Заливний пиріг із куркою на кефірі: як приготувати смачну страву

Цей пиріг готується з куркою, сиром і грибами. І він виходить неймовірно смачним.

Related video

Несолодкі заливні пироги можна готувати з різними начинками. Але з куркою, грибами та сиром він виходить особливо смачним. Ця ситна та соковита страва мало кого залишить байдужим. Рецептом поділилися на сайті Zhyttia.

Заливний пиріг із куркою, сиром і грибами на кефірі

Інгредієнти:

Для начинки:

фарш курячий — 400 г;

гриби — 400 г;

сир твердий — 150 г;

одна цибулина;

рослинна олія;

петрушка, сіль, перець.

Для тіста:

борошно — 200 г;

кефір — 400 мл;

два яйця;

розпушувач — 1 ч. л. з гіркою;

цукор — 1/2 ч. л.;

сіль — 1/4 ч. л.

Спочатку приготуйте тісто. З'єднайте в мисці яйця, цукор і сіль, збийте до піни. Влийте кефір і добре перемішайте.

Борошно просійте з розпушувачем. Всипте в кефірну суміш. Додавайте потроху, ретельно розмішуючи. Готове тісто відставте на 15 хвилин.

Гриби для начинки наріжте скибочками та обсмажте.

Цибулю наріжте кубиками. Петрушку наріжте подрібніше. В окремій мисці змішайте фарш, цибулю, петрушку, сіль і чорний мелений перець.

Натріть сир на крупній тертці. Форму для пирога змастіть рослинною олією. Вилийте у форму приблизно половину тіста. Першим шаром покладіть гриби та розподіліть по формі.

Викладіть на гриби фарш і посипте сиром. Залийте начинку залишками тіста. Розрівняйте та відправте в розігріту духовку. Випікайте за температури 180 °С приблизно 45 хвилин. Готовність перевіряйте дерев'яною шпажкою.

Готовий пиріг дістаньте з духовки і дайте йому трохи охолонути перед подачею.

Якщо готуєте пиріг із фаршем, то його можна не обсмажувати. А ось шматочки курячого філе краще обсмажити разом із цибулею.

Читайте також:

Курка, запечена з лимоном і часником: рецепт страви на вихідні

Пиріг із лаваша з сиром: рецепт швидкої випічки

Швидко, смачно і бюджетно: рецепт картопляної піци