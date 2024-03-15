М'ясо з грушами та вином: рецепт ресторанної страви в домашніх умовах

М'ясо та солодкуватий смак груші дають дуже апетитне поєднання. Таку страву можна готувати на свята та для особливих випадків.

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Напередодні вихідних саме час підшукати рецепт смачної і нестандартної страви, якою можна потішити своїх близьких у найближчі кілька днів. Кулінарна блогерка Юлія Михайлівна, на Instagram якої підписані понад 109 тисяч осіб, ділиться рецептом неймовірно смачного м'яса зі свининою і вином. Така страва чудово підійде як для романтичної вечері, так і як частування для гостей на будь-яке свято, починаючи від Різдва і закінчуючи днем народження.

М'ясо з грушами та вином

Інгредієнти:

свинина — 1 кг;

напівсолодке вино — 300 мл;

апельсиновий сік — 150 мл;

рослинна олія — 3 ст. л;

сіль;

приправа до м'яса;

сушена зелень;

жорсткі та соковиті груші — 2 шт.

Спосіб приготування:

М'ясо залити вином, додати приправи, зелень, сік і олію. Накрити харчовою плівкою в контакт і поставити в холодильник на 5 годин.

Далі серветкою прибрати з нього зайву вологу. Зробити багато надрізів уздовж шматка, як показано на відео. У кожен надріз покласти товстий шматочок груші. Викласти м'ясо у форму, загорнути повністю у фольгу. Випікати в духовці, розігрітій до 190 градусів, протягом 50 хвилин.

Потім зняти фольгу, змастити поверхню медом. Відправити в духовку ще на 30-35 хвилин. Готовність м'яса необхідно перевіряти шпажкою. Якщо після проколу м'яса тече прозорий сік, то м'ясо готове. Сік рожевого кольору свідчитиме про те, що м'ясо ще не готове.

Готовому м'ясу дати охолонути і нарізати на порційні шматки.

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