Часникова приправа: як зробити її в домашніх умовах

Є кілька способів видалити зі шкіри рук запах часнику після приготування часникової приправи, але найпростіший і найефективніший — просто потерти руки ложкою з нержавіючої сталі або іншим предметом з нержавіючої сталі або, якщо у вас мийка з нержавійки, просто покласти руки на дно.

Related video

Купити банку часникової подрібненої приправи в супермаркеті досить просто, але домашній часниковий порошок — завжди свіжіший, ароматніший. До речі, він напрочуд простий у приготуванні і, незалежно від того, вирощуєте ви часник самостійно чи купуєте його, це чудовий спосіб зберегти часник і швидко надати його особливого смаку вашим улюбленим стравам. Крім того, часникова приправа допоможе вам заощадити не тільки час, а й гроші, вважають кулінари сайту the spruce Eats.

Що необхідно

Єдине, що знадобиться для приготування часникової приправи в домашніх умовах, — це часник. Просто розділіть цибулини на окремі зубчики і видаліть усе лушпиння. Ви можете використовувати стільки цибулин часнику, скільки захочете — часник у такому вигляді добре зберігається.

Як приготувати

Щоб приготувати часникову приправу, почніть із нарізання очищених зубчиків тонкими скибочками. Помістіть їх у духовку на деко і нагрійте її до 150 градусів. Часник стане сухим, якщо ви зможете розчавити його в руці, і він легко кришиться.

Коли часник висохне, дайте йому охолонути. Потім подрібніть його за допомогою старої кавомолки, млина для спецій, кухонного комбайна або товкачика і ступки до бажаної консистенції.

Як зберігати

Готову часникову приправу краще зберігати в герметичному контейнері, наприклад у скляній банці або порожньому контейнері для спецій, помістивши її в сухе прохолодне місце. Якщо ви використовуєте стару банку для спецій, обов'язково ретельно її очистіть і висушіть. Щойно приправа буде розміщена в контейнері, позначте в якомусь місці дату.

Обов'язково струшуйте банку щодня протягом першого тижня після приготування. Це забезпечить рівномірний розподіл вологи, що залишилася в порошку, і запобігатиме появі цвілі.

За правильного сушіння часникова приправа може зберігатися кілька років, особливо якщо ви заморозите або упакуєте у вакуумі всі надлишки. Однак для кращого смаку готуйте свіжі порції часникового порошку приблизно раз на рік.

Поради бувалих

Хоча приготувати домашню часникову приправу нескладно, є кілька порад, як зробити це найкраще.

Насамперед переконайтеся, що використовуєте найсвіжіший часник. Хоча часник доступний цілий рік, для приправи, яка буде довго зберігатися, краще купити його наприкінці літа або на початку осені. Крім того, часник можна виростити самостійно.

Підготовка зубчиків часнику — найбільш трудомістка частина приготування часникової приправи. Важливо зняти всю шкаралупу з кожного зубчика, а це вимагає великих зусиль, якщо ви чистите його пальцями. Є простіші способи: спочатку відрізати жорсткі кінці, що з'єднують гвоздику з цибулиною. Також можна обережно натиснути на гвоздику боком ножа, щоб звільнити скоринку.

І важлива порада — після приготування часникової приправи на ваших руках залишиться запах часнику. Є кілька способів видалити його зі шкіри, але найпростіший і найефективніший — просто потерти руки ложкою з нержавіючої сталі або іншим предметом з нержавіючої сталі або, якщо у вас мийка з нержавійки, просто покласти руки на дно.

Важливо

Не тільки смачний соус: як можна використовувати кетчуп у господарстві

Читайте також:

Топ 3 найсмачніших соуси на всі випадки життя

Ціна приємного смаку: популярна приправа може підвищити ризик виникнення діабету

Хріновина: як приготувати гостру приправу з хрону і томатів