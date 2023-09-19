Хріновина: як приготувати гостру приправу з хрону і томатів

Хріновина — гостра приправа з пропущених через м'ясорубку помідорів, кореня хрону, часнику і солі.

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Корінь хрону має масу корисних якостей. Він підвищує апетит, стимулює процеси травлення, покращуючи метаболізм. Хрін також позитивно впливає на роботу нирок і печінки. Його часто застосовують під час лікування артриту, подагри, радикуліту. Рослина допомагає в разі застудних захворювань, грипу, ангіни. Не дивно, що цей корінь дуже популярний в українській кухні як гострий соус, який у народі називають хріновиною. Його готують, пропустивши через м'ясорубку помідори, корінь хрону, часник і додають сіль. Він має досить різкий запах і гострий смак, проте його корисні властивості дуже складно переоцінити. Хреновина чудово підходить до м'яса, пельменів та інших страв. Як його приготувати, розповіли в блозі "Домашня консервація".

Хрін у томаті з часником і гострим перцем

Інгредієнти:

помідори — 1 кг;

часник — 200 г;

хрін — 200 г;

гострий перець — 1-2 стручки;

сіль — 1-2 столові ложки.

Спосіб приготування:

Помідори помити, розрізати на чотири частини. Із перцю видалити насіння, хрін і часник почистити. Усі інгредієнти подрібнити за допомогою м'ясорубки або блендера. Під час подрібнення хрону через м'ясорубку запах стоїть настільки сильний, що в чутливих людей може спричинити проблеми. Щоб усе це мінімізувати, автор рецепта радить на край м'ясорубки закріпити целофановий пакет, куди потраплятиме каша з хріну. Якщо є блендер, краще скористатися ним, оскільки тоді запах буде значно меншим.

Усі подрібнені інгредієнти змішати, додати сіль, добре перемішати.

Розкласти соус у стерилізовані банки, закрити звичайними кришками і зберігати в прохолодному місці. Найкраще, якщо це буде холодильник. Такий соус тим смачніший, чим довше постоїть.

Під час вживання соусу варто пам'ятати, що хрін протипоказаний у разі гастритів із підвищеною кислотністю шлункового соку, виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки, гострих запальних захворюваннях шлунково-кишкового тракту, печінки, нирок, у разі хвороб серця з тахікардією. Не рекомендується вагітним і жінкам, які годують груддю

Раніше Фокус писав, як приготувати смачний томатний кетчуп на зиму, а також ділився рецептом грузинського соусу сацебелі.