"Шовковий" суп із ніжним смаком: рецепт оригінальної страви на обід

Це дуже простий рецепт овочевого супу-пюре. Коли приходить сезон, можна використовувати свіжі овочі.

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Це суп виходить такий ніжний, що отримав назву "Шовковий". Він вариться на воді, але якщо зварити його на м’ясному бульйоні, вийде ще смачніше. Готувати можна з заморожених овочів, а в сезон – із свіжих. Рецпетом поділились на сайті Skarbnychka Retseptiv.

Шовковий суп

Інгредієнти:

кабачки — 2 шт;

одна цибуля;

одна морква;

перець солодкий — 4 шт;

часник — 1 зубчик;

сіль і різні спеції;

вершки — 50 мл;

олія соняшникова — 2 ст. л.;

вода або бульйон – 1,5 л.

Овочі промиваємо і ріжемо довільними шматочками. Розмір шматочків неважливий, все одно ми потім їх дрібнити блендером.

У воду кладемо кабачки і варимо 10 хвилин разом з лавровим листом. Цибулю з морквою пасеруємо на олії. Додаємо солодкий перець, перемішуємо і тушкуємо під кришкою.

Посипаємо спеціями і тушкуємо ще кілька хвилин. Спеції вибирайте собі до смаку.

Викладаємо овочі до кабачків, солимо суп і доводимо до кипіння, вимикаємо плиту. Перебиваємо масу занурювальним блендером в пюре, додаємо нарізану зелень і подаємо на стіл.

До свого смаку вливайте вершки або просто разом з супом подайте сметану.

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