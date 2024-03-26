Як зробити ще смачнішим улюблене картопляне пюре: прості секрети
У жодному разі не використовуйте блендер для приготування пюре, інакше воно не вийде таким, як потрібно.
Картопляне пюре — це кулінарна класика, яка завжди бажана на нашому столі. Ми обожнюємо його за кремову текстуру і неповторний смак.
Секрети улюбленої страви
- Важливо обрати правильну картоплю — для пюре найкраще підходять крохмалисті сорти. Це допоможе зробити текстуру пюре більш гладкою.
- Необхідно не переварювати картоплю та вимкнути саме вчасно, інакше картопля розвариться, а пюре не матиме кремоподібну текстуру.
- Додавати до страви молоко і вершки необхідно теплими.
Класичний рецепт
Інгредієнти:
- картопля — 1 кг;
- тепле молоко — 0,5 склянки;
- сіль — 1 ч. л.;
- масло — 2 ст. л.
Очистіть картоплю від скоринки та наріжте на шматочки однакового розміру. Чим менші шматочки, тим швидше приготується картопля.
Перекладіть нарізану картоплю у каструлю з холодною водою, додайте трохи солі та доведіть до кипіння. Варіть до того моменту, доки картопля не стане м'якою (приблизно 15-25 хвилин).
Щойно картопля буде готова, злийте воду. Про всяк випадок, можете злити трохи води чашку, а потім додати до пюре, якщо вам здаватиметься, що воно загусте.
Нагрійте молоко. Використовуючи дерев'яну товкачку, потовчіть картоплю до стану пюре. У жодному разі не використовуйте блендер, інакше пюре не вийде таким, як потрібно.
Додайте до картоплі молоко та розм'якшене масло, все добре перемішайте. Можна додати ще солі і спецій за смаком.
Рецепт з найніжнішою текстурою
Інгредієнти:
- картопля (у вареному вигляді) — 300 г;
- масло 82% — 150 г;
- вершки 30% — 150 г;
- сіль, мелений мускатний горіх — за смаком.
Очистіть картоплю від скоринки та відваріть цілими бульбами у підсоленій воді. Час приготування на маленькому вогні — приблизно 30-35 хвилин.
Щойно картопля буде готова, злийте воду, а саму картоплю перетріть через сито.
Сковороду з вершками і маслом розігрійте. Потім додайте картоплю, сіль і мускатний горіх. Постійно помішуючи кухонною лопаткою, дайте суміші проваритися — вона має потроху кипіти, доки маса не стане повністю однорідною.
Коли маса стане кремоподібної консистенції, вимикайте вогонь та подавайте до столу.Важливо
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