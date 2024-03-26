Як зробити ще смачнішим улюблене картопляне пюре: прості секрети

У жодному разі не використовуйте блендер для приготування пюре, інакше воно не вийде таким, як потрібно.

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Картопляне пюре — це кулінарна класика, яка завжди бажана на нашому столі. Ми обожнюємо його за кремову текстуру і неповторний смак.

Секрети улюбленої страви

Важливо обрати правильну картоплю — для пюре найкраще підходять крохмалисті сорти. Це допоможе зробити текстуру пюре більш гладкою.

Необхідно не переварювати картоплю та вимкнути саме вчасно, інакше картопля розвариться, а пюре не матиме кремоподібну текстуру.

Додавати до страви молоко і вершки необхідно теплими.

Класичний рецепт

Інгредієнти:

картопля — 1 кг;

тепле молоко — 0,5 склянки;

сіль — 1 ч. л.;

масло — 2 ст. л.

Очистіть картоплю від скоринки та наріжте на шматочки однакового розміру. Чим менші шматочки, тим швидше приготується картопля.

Перекладіть нарізану картоплю у каструлю з холодною водою, додайте трохи солі та доведіть до кипіння. Варіть до того моменту, доки картопля не стане м'якою (приблизно 15-25 хвилин).

Щойно картопля буде готова, злийте воду. Про всяк випадок, можете злити трохи води чашку, а потім додати до пюре, якщо вам здаватиметься, що воно загусте.

Нагрійте молоко. Використовуючи дерев'яну товкачку, потовчіть картоплю до стану пюре. У жодному разі не використовуйте блендер, інакше пюре не вийде таким, як потрібно.

Додайте до картоплі молоко та розм'якшене масло, все добре перемішайте. Можна додати ще солі і спецій за смаком.

Рецепт з найніжнішою текстурою

Інгредієнти:

картопля (у вареному вигляді) — 300 г;

масло 82% — 150 г;

вершки 30% — 150 г;

сіль, мелений мускатний горіх — за смаком.

Очистіть картоплю від скоринки та відваріть цілими бульбами у підсоленій воді. Час приготування на маленькому вогні — приблизно 30-35 хвилин.

Щойно картопля буде готова, злийте воду, а саму картоплю перетріть через сито.

Сковороду з вершками і маслом розігрійте. Потім додайте картоплю, сіль і мускатний горіх. Постійно помішуючи кухонною лопаткою, дайте суміші проваритися — вона має потроху кипіти, доки маса не стане повністю однорідною.

Коли маса стане кремоподібної консистенції, вимикайте вогонь та подавайте до столу.

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