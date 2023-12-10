Здорове харчування: рецепт картопляного пюре з кунжутною олією
Картопляне пюре з ароматною кунжутною олією може бути ідеальним доповненням до будь-яких страв.
Вегетаріанське картопляне пюре, таке ж вершкове та смачне, як і звичайне. Підсмажена кунжутна олія додає пюре смаку, утворюючи кремову консистенцію. Зелена цибуля та додаткове насіння кунжуту доповнюють їх, створюючи одне з найкращих картопляних пюре, які ви коли-небудь готували. Чудовим рецептом поділилася кулінарка Макінзе Гор, повідомляє Delish.
Інгредієнти
- 900 г картоплі (очищеної і розрізаної на четвертинки);
- 1 чайна ложка солі;
- 3 столові ложки веганського масла (розтопленого);
- 2 столові ложки кунжутної олії;
- зелена цибуля;
- 2 зубчики часнику (подрібнених);
- свіжомелений чорний перець;
- підсмажене насіння кунжуту для прикраси.
Приготування
Крок 1. У велику каструлю покладіть картоплю та додайте стільки води, щоб вона покривала її щонайменше на 2 см. Добре приправте сіллю. Доведіть до кипіння і варіть, поки картопля не буде легко протикатися виделкою.
Крок 2. Злийте воду і поверніть картоплю в каструлю.
Крок 3. Розімніть картоплю товкачем доти, доки вона не стане майже гладкою. Додайте розтоплене веганське масло і рослинну кунжутну олію. Добре перемішайте до однорідної маси. Додайте більшу частину зеленої цибулі, залишивши трохи для прикраси, і часник. Продовжуйте помішувати, поки картопля не стане бажаної консистенції. Додати сіль і перець за смаком.
Крок 4. Прикрасьте відкладеною зеленою цибулею і підсмаженим насінням кунжуту.
Ви також можете приготувати суп із картоплі та цибулі-порею з вершками. Приготування супу починається з ароматної основи.