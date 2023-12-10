Здорове харчування: рецепт картопляного пюре з кунжутною олією

Картопляне пюре з ароматною кунжутною олією може бути ідеальним доповненням до будь-яких страв.

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Вегетаріанське картопляне пюре, таке ж вершкове та смачне, як і звичайне. Підсмажена кунжутна олія додає пюре смаку, утворюючи кремову консистенцію. Зелена цибуля та додаткове насіння кунжуту доповнюють їх, створюючи одне з найкращих картопляних пюре, які ви коли-небудь готували. Чудовим рецептом поділилася кулінарка Макінзе Гор, повідомляє Delish.

Інгредієнти

900 г картоплі (очищеної і розрізаної на четвертинки);

1 чайна ложка солі;

3 столові ложки веганського масла (розтопленого);

2 столові ложки кунжутної олії;

зелена цибуля;

2 зубчики часнику (подрібнених);

свіжомелений чорний перець;

підсмажене насіння кунжуту для прикраси.

Приготування

Крок 1. У велику каструлю покладіть картоплю та додайте стільки води, щоб вона покривала її щонайменше на 2 см. Добре приправте сіллю. Доведіть до кипіння і варіть, поки картопля не буде легко протикатися виделкою.

Крок 2. Злийте воду і поверніть картоплю в каструлю.

Крок 3. Розімніть картоплю товкачем доти, доки вона не стане майже гладкою. Додайте розтоплене веганське масло і рослинну кунжутну олію. Добре перемішайте до однорідної маси. Додайте більшу частину зеленої цибулі, залишивши трохи для прикраси, і часник. Продовжуйте помішувати, поки картопля не стане бажаної консистенції. Додати сіль і перець за смаком.

Крок 4. Прикрасьте відкладеною зеленою цибулею і підсмаженим насінням кунжуту.

Ви також можете приготувати суп із картоплі та цибулі-порею з вершками. Приготування супу починається з ароматної основи.