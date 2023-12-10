Здоровое питание: рецепт картофельного пюре с кунжутным маслом

Картофельное пюре с ароматным кунжутным маслом может быть идеальным дополнением к любым блюдам.

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Вегетарианское картофельное пюре, такое же сливочное и вкусное, как и обычное. Еще бы! Поджаренное кунжутное масло добавляет пюре вкус, образуя кремовую консистенцию. Зеленый лук и дополнительные семена кунжута дополняют их, создавая одно из лучших картофельных пюре, которые вы когда-либо готовили. Замечательным рецептом поделилась кулинар Макинзе Гор, сообщает Delish.

Ингредиенты

900 г картофеля (очищенного и разрезанного на четвертинки);

1 чайная ложка соли;

3 столовые ложки веганского масла (растопленного);

2 столовые ложки кунжутного масла;

зеленый лук;

2 зубчика чеснока (измельченных);

свежемолотый черный перец;

поджаренные семена кунжута для украшения.

Приготовление

Шаг 1. В большую кастрюлю положите картофель и добавьте столько воды, чтобы она покрывала его как минимум на 2 см. Хорошо приправьте солью. Доведите до кипения и варите, пока картофель не будет легко протыкаться вилкой.

Шаг 2. Слейте воду и верните картофель в кастрюлю.

Шаг 3. Разомните картофель толкушкой до тех пор, пока он не станет почти гладким. Добавьте растопленное веганское масло и растительное кунжутное масло. Хорошо перемешайте до однородной массы. Добавьте большую часть зеленого лука, оставив немного для украшения, и чеснок. Продолжайте помешивать, пока картофель не станет желаемой консистенции. Добавить соль и перец по вкусу.

Шаг 4. Украсьте отложенным зеленым луком и поджаренными семенами кунжута.

Вы также можете приготовить суп из картофеля и лука-порея со сливками. Приготовление супа начинается с ароматной основы.