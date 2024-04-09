Як приготувати минтай з овочами на сковороді: виходить надзвичайно смачно

Тушкований минтай, або хек приготувати дуже просто. І виходить надзвичайно смачно.

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Кілька тушок хека і минтая купити можна не дуже дорого. І приготувати з них можна надзвичайно смачні страви. М'ясу білої риби властиво набувати несподіваний смак. Сьогодні ми розповімо вам, як приготувати тушкований минтай на сковороді так, щоб він нагадував раків. Рецептом поділились на сайті Cesmak.

Тушкований минтай

Інгредієнти:

минтай — 800 г;

дві цибулини;

одна морква;

вершкове масло — 50-80 г;

пучок кропу;

лавровий лист, сіль, перець.

Випатрайте та очистіть минтай, наріжте його шматочками. Якщо тушка була попередньо замороженою, зробити це набагато легше. Готові шматки посоліть і відкладіть в сторону.

Тим часом очистіть овочі. Цибулю поріжте тонкими півкільцями, а моркву — великою соломкою. Від кропу ми беремо тільки стебла. Їх теж наріжте соломкою.

На сковороді розтопіть вершкове масло. Пересипте до нього половину овочевої суміші і кропу. На них викладіть шматки минтая. Рибу засипте овочами та зеленню, які залишились.

Посоліть і поперчіть страву до свого смаку, додайте лавровий лист. Накрийте сковороду кришкою. Готуйте минтай на маленькому вогні 25-30 хвилин.

Готовність риби перевіряйте в процесі приготування. М'яке біле м'ясо вже вважається готовим. Подавайте із білим рисом, картопляним пюре, або просто із свіжим хлібом.

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