Рулет із куркою, яблуком та чорносливом: рецепт смачної закуски

Якщо любите готувати закуски у лаваші, то вам точно сподобається цей рецепт. Чорнослив надає начинці присмаку диму.

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Рулети з лаваша – це проста та смачна закуска, яку легко можна приготувати і на святковий стіл і просто на сніданок, чи вечерю. І загорнути у лаваш можна що завгодно. Є навіть солодкі рулети із кремом. Але у цьому рецепті в лаваш загортають смачне куряче філе з додатками, які надають чудового присмаку.

Рулет із куркою, яблуком та чорносливом

Інгредієнти:

2 шт. курячого філе;

200 г чорносливу без кісточок;

1 зелене яблуко;

зелений салат;

лаваш;

спеції – до свого смаку.

Солимо філе та запікаємо в духовці, або на сковороді під закритою кришкою на маленькому вогні. Філе готується швидко, тому не пересушіть м'ясо.

Даємо м’ясу охолонути та рвемо на волокна. Ріжемо яблука та чорнослив. Яблука – тонкими скибочками, чорнослив – дрібно. Салат рвемо руками на невеличкі шматки.

Змішуємо салат, шматки курки, яблука та чорнослив. Лаваш змащуємо оливковою олією або соусом айолі. Можна замастити майонезом, або приготувати соус тартар.

Викладаємо суміш у лаваш та завертаємо у рулет. Нарізаємо на порції та подаємо до столу.

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