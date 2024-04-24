Соковиті печінкові котлетки: як приготувати смачну страву на вечерю

Такі котлетки легко пересушити, але за цим рецептом вони виходять неймовірно смачними. І вам знадобиться мінімум продуктів.

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Котлети з печінки не завжди виходять соковитими та ніжними, їх легко пересмажити. Але якщо приготувати їх правильно, то ця страва точно стане вашою улюбленою. Рецептом поділились на сайті Gazdynja.

Котлети з печінки

Інгредієнти:

печінка свиняча — 500 г;

одна цибулина;

сало солоне — 100 г;

манна крупа — 3 ст. л.;

одне яйце;

три зубчики часнику;

олія соняшникова, сіль, перець, ароматні трави та кріп.

Печінку та сало подрібнюємо за допомогою м’ясорубки, або блендера. Цибулю і часник можна просто натерти на тертці або подрібнити за допомогою бленд ера разом із печінкою.

Додаємо яйце, манну крупу та перемішуємо до однорідності.

Залишаємо масу на 20 хвилин, щоб манна крупа стала м’якою.

Далі додайте приправи до смаку. Можете підібрати спеції собі до смаку, а можна одразу взяти готову суміш трав. До печінки добре смакує кріп. Якщо маса вийшла дуже густою, тоді додайте трохи сметани.

Обсмажуємо котлети на невеликій кількості олії, викладаючи масу столовою ложкою. Смажимо на невеликому вогні по кілька хвилин з кожного боку.

Якщо ви переживаєте, що котлетки не просмажилися всередині, складаємо їх у сковороду, вливаємо трохи кип’ятку, кладемо лавровий лист і тушкуємо під кришкою 2-3 хвилини.

Подаємо до різних гарнірів, з салатами і соусами.

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