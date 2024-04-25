Свиняча підчеревина в рукаві: рецепт поживної м'ясної страви на Великдень

Таку страву можна приготувати за кілька днів до Великодня.

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Ще 10 днів — і Великий піст закінчиться світлим святом Великодня. Тож уже час подумати, що смачного поставити на недільний стіл після повернення з храму з освяченими пасками. Відома кулінарна блогерка Юлія Симончук пропонує рецепт грудинки в рукаві. Поживна м'ясна страва стане справжньою насолодою для тих, хто так довго дотримувався посту. Порадує вона своїм смаком і тих, хто просто любить смачно поїсти.

Крім грудинки, можна брати свинячу підчеревину або бочок.

Підчеревина / бочок / грудинка в рукаві

Інгредієнти:

підчеревина / грудинка — 1 кг;

сіль — 2 ч. л.;

гірчиця — 2 ч. л.;

часник — 5-7 зубчиків;

суміш італійських трав — 2 ч. л.

Спосіб приготування:

Узяти найм'ясистіший шматок підчеревини, зробити в ньому глибокі проколи ножем, як показала на відео.

Змішати сіль, гірчицю, італійські трави, часник і натерти ними шматок підчеревини. У розрізи цю суміш теж додати.

Перекласти м'ясо в рукав для запікання та запікати в розігрітій духовці на 190 градусів приблизно 1,5 години.

Вимкнути духовку й дати м'ясу охолонути прямо в ній. Далі на кілька годин, а найкраще на ніч відправити в холодильник.

Перед подачею на стіл порізати на порційні шматочки.

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