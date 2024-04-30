На святковий стіл і не тільки: рецепт салату Великодній вінок
Цей салат дуже красивий. А ще для нього можна використовувати варені круто яйця, якщо ваші крашанки не вдалися.
Великдень — це час, коли всі печуть паски і фарбують крашанки. Але якщо отриманий колір вас не влаштував, виникає питання, що приготувати з вареними круто яйцями. Салат Великодній вінок не тільки прикрасить ваш стіл, але також його можна готувати і потім, коли навіть вдалі крашанки треба для чогось використовувати.
Це ситний салат, який цілком може стати повноцінною стравою. Його подають у формі вінка, а в центр "вінка" кладуть найкрасивіші крашанки. Майонез для салату теж можна приготувати вдома з відварених жовтків, розтертих з оцтом, гірчицею, олією і сіллю. Рецептом поділилися на сайті 1000.menu.
Салат Великодній вінок
Інгредієнти:
- куряче філе — 500 г;
- три картоплини;
- одна цибулина;
- три яйця;
- печериці — 200 г;
- мариновані гриби (будь-які на ваш смак) — 100 г;
- петрушка, майонез;
- білий винний оцет — 2 ст. л.
- рослинна олія, сіль, перець;
- три крашанки для композиції.
Відваріть або запечіть куряче філе, остудіть і наріжте маленькими кубиками.
Картоплю зваріть у мундирі, очистіть і наріжте кубиками. Яйця, відварені круто, очистіть і також наріжте кубиками.
Петрушку дрібно наріжте, Картоплю змішайте з петрушкою, заправте майонезом, посоліть і поперчіть за смаком, перемішайте.
Цибулину очистіть, подрібніть, посоліть і залийте оцтом. Залиште на півгодини маринуватися. А потім відкиньте на сито.
Печериці наріжте скибочками. Розігрійте сковорідку з рослинною олією та обсмажте гриби до золотистого кольору. Посоліть і поперчіть.
На велике блюдо викладіть у формі кільця половину картоплі. Зверху розкладіть половину яєць, потім шар обсмажених печериць. Наступним шаром покладіть половину маринованої цибулі, на неї — половину курки та мариновані гриби. Змастіть майонезом. Повторіть шари.
Зверху салат змастіть майонезом і поставте настоюватися в холодильник хоча б на годину. Можна натерти зверху яєчні білки. Перед подачею прикрасьте листочками петрушки, руколою і шматочками солодкого перцю. Тут вибір за вами. У центр викладіть крашанки. І якщо не хочете використовувати курку для салату — її цілком можна замінити вареною або запеченою яловичиною.
Читайте також:
Спагеті з фрикадельками, як у мультфільмі "Леді та Бродяга": рецепт смачної страви
Риба з молодою картоплею в духовці: родзинка пісного меню