На святковий стіл і не тільки: рецепт салату Великодній вінок

Цей салат дуже красивий. А ще для нього можна використовувати варені круто яйця, якщо ваші крашанки не вдалися.

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Великдень — це час, коли всі печуть паски і фарбують крашанки. Але якщо отриманий колір вас не влаштував, виникає питання, що приготувати з вареними круто яйцями. Салат Великодній вінок не тільки прикрасить ваш стіл, але також його можна готувати і потім, коли навіть вдалі крашанки треба для чогось використовувати.

Це ситний салат, який цілком може стати повноцінною стравою. Його подають у формі вінка, а в центр "вінка" кладуть найкрасивіші крашанки. Майонез для салату теж можна приготувати вдома з відварених жовтків, розтертих з оцтом, гірчицею, олією і сіллю. Рецептом поділилися на сайті 1000.menu.

Салат Великодній вінок

Інгредієнти:

куряче філе — 500 г;

три картоплини;

одна цибулина;

три яйця;

печериці — 200 г;

мариновані гриби (будь-які на ваш смак) — 100 г;

петрушка, майонез;

білий винний оцет — 2 ст. л.

рослинна олія, сіль, перець;

три крашанки для композиції.

Відваріть або запечіть куряче філе, остудіть і наріжте маленькими кубиками.

Картоплю зваріть у мундирі, очистіть і наріжте кубиками. Яйця, відварені круто, очистіть і також наріжте кубиками.

Петрушку дрібно наріжте, Картоплю змішайте з петрушкою, заправте майонезом, посоліть і поперчіть за смаком, перемішайте.

Цибулину очистіть, подрібніть, посоліть і залийте оцтом. Залиште на півгодини маринуватися. А потім відкиньте на сито.

Печериці наріжте скибочками. Розігрійте сковорідку з рослинною олією та обсмажте гриби до золотистого кольору. Посоліть і поперчіть.

На велике блюдо викладіть у формі кільця половину картоплі. Зверху розкладіть половину яєць, потім шар обсмажених печериць. Наступним шаром покладіть половину маринованої цибулі, на неї — половину курки та мариновані гриби. Змастіть майонезом. Повторіть шари.

Зверху салат змастіть майонезом і поставте настоюватися в холодильник хоча б на годину. Можна натерти зверху яєчні білки. Перед подачею прикрасьте листочками петрушки, руколою і шматочками солодкого перцю. Тут вибір за вами. У центр викладіть крашанки. І якщо не хочете використовувати курку для салату — її цілком можна замінити вареною або запеченою яловичиною.

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