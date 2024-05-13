Класичний десерт з оригінальним доповненням: рецепт "Наполеона" з малиною

Торт Наполеон — це класика. Але навіть такий відомий рецепт можна приготувати по-новому.

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Торт Наполеон із малиною сподобається навіть тим, хто вважає себе шанувальником саме класичного десерту. Це приголомшливо смачна версія класичного торта із запашною малиною та вершковим кремом. Крем для цього варіанту торта Наполеон можна також приготувати з жирного сиру. Головне, щоб крем був щільним і не розтікався. Рецептом поділилися на сайті Wowfood.

Торт Наполеон із малиною

Інгредієнти:

заморожене листкове тісто — 750 г;

малина — 600 г;

коричневий цукор — 300 г;

пектин — 10 г;

свіжа малина для прикраси.

Для вершкового крему:

маскарпоне — 800 г;

згущене молоко — 420 г;

ванільний цукор — 1 ч. л.

Заморожене листкове тісто дістаньте з морозилки заздалегідь і дайте йому відтанути. Гострим ножем розріжте на половинки або четвертинки. Перекладіть на деко, вистелене папером для випічки.

Деко з тістом поставте в холодну духовку. Потім увімкніть її та нагрійте до 190°C. Випікайте тісто, поки воно не підніметься і не стане золотистим. На це піде близько 20 хвилин.

Дайте коржам охолонути й обережно розберіть на якомога більшу кількість шарів. Підсушіть у духовці або розкладіть окремо на папері для випічки та залиште на 2 години.

Поки підсихають коржі, готуйте малинову начинку. Ягоди вимийте та покладіть у каструлю. Засипте 250 г цукру та поставте на середній вогонь. Варіть, помішуючи, 20 хвилин. Протріть через дрібне сито в чистий посуд.

Отримане малинове пюре поставте на вогонь. Варіть, помішуючи, на слабкому вогні 10 хвилин. Пектин з'єднайте з цукром, що залишився, і посипте цією сумішшю поверхню малинової маси. Перемішайте вінчиком і варіть на слабкому вогні до загустіння близько 3 хвилин. Дайте повністю охолонути.

І готуйте крем. Це дуже просто. Змішайте маскарпоне міксером разом зі згущеним молоком і ванільним цукром. Збийте до отримання пишного крему однорідної консистенції.

І збирайте торт. Перший шар промажте вершковим кремом. Другий — малиновою начинкою. Так повторюйте й далі. І так повторюйте, поки коржі не скінчаться. Трохи вершкового крему і пару тонких коржів відкладіть для прикраси верху торта.

Останній шар торта нічим не змащуйте. Покладіть на нього дошку і помістіть зверху невеликий вантаж. Приберіть у холодильник на кілька годин. Потім змастіть верх торта Наполеон із малиною вершковим кремом, що залишився. Посипте розкришеними коржами і приберіть у холодильник на 12 годин. Перед подачею прикрасьте свіжою малиною.

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