Салат з овочів гриль і яєць: рецепт легкої та повноцінної страви
Дуже смачний салат легко приготувати із сезонних овочів і подати до вечері.
Салат з овочів гриль і зварених круто яєць — це легка друга страва, досить ситна, щоб подати її до вечері. Просто доповніть його кількома скибочками свіжого хліба. Додавання оливок і ароматної олії з петрушкою додадуть страві ароматної нотки. Ви можете збагатити рецепт, додавши інші овочі, як-от перець і цибулю, базилік, свіжу м'яту, каперси та кілька пластівців пармезану: словом, ви можете дати волю своїй уяві. Рецептом поділилися на сайті Cookist.
Салат з овочів гриль і яєць
Інгредієнти:
- шість яєць;
- цукіні — 3 шт;
- баклажани — 2 штуки;
- оливки;
- пучок свіжої петрушки;
- оливкова олія, сіль.
Спочатку відваріть яйця. Покладіть їх у холодну воду і варіть 8 хвилин, починаючи з моменту закипання. Вимкніть вогонь і підставте зварені круто яйця під струмінь холодної води. Очистіть їх і відкладіть убік.
Вимийте, очистіть і наріжте овочі тонкими скибочками завтовшки не більше 1–2 мм. Обсмажте овочі на гарячій сковороді з обох боків.
Вимийте петрушку і обсушіть кухонним папером. Поріжте її ножем і зберіть у невелику миску, потім залийте олією і перемішайте.
Перекладіть смажені овочі на сервірувальне блюдо, намагаючись розташувати гармонійно. Посоліть, викладіть зварені круто яйця, нарізані шматочками, а потім заправте все олією з петрушкою. Посипте дрібно нарізаними оливками і подавайте.
За бажання салат можна приправити й іншими ароматними травами, додати трохи лимонного соку та бальзамічного оцту.
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