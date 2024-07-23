Салат з овочів гриль і яєць: рецепт легкої та повноцінної страви

Дуже смачний салат легко приготувати із сезонних овочів і подати до вечері.

Related video

Салат з овочів гриль і зварених круто яєць — це легка друга страва, досить ситна, щоб подати її до вечері. Просто доповніть його кількома скибочками свіжого хліба. Додавання оливок і ароматної олії з петрушкою додадуть страві ароматної нотки. Ви можете збагатити рецепт, додавши інші овочі, як-от перець і цибулю, базилік, свіжу м'яту, каперси та кілька пластівців пармезану: словом, ви можете дати волю своїй уяві. Рецептом поділилися на сайті Cookist.

Салат з овочів гриль і яєць

Інгредієнти:

шість яєць;

цукіні — 3 шт;

баклажани — 2 штуки;

оливки;

пучок свіжої петрушки;

оливкова олія, сіль.

Спочатку відваріть яйця. Покладіть їх у холодну воду і варіть 8 хвилин, починаючи з моменту закипання. Вимкніть вогонь і підставте зварені круто яйця під струмінь холодної води. Очистіть їх і відкладіть убік.

Вимийте, очистіть і наріжте овочі тонкими скибочками завтовшки не більше 1–2 мм. Обсмажте овочі на гарячій сковороді з обох боків.

Вимийте петрушку і обсушіть кухонним папером. Поріжте її ножем і зберіть у невелику миску, потім залийте олією і перемішайте.

Перекладіть смажені овочі на сервірувальне блюдо, намагаючись розташувати гармонійно. Посоліть, викладіть зварені круто яйця, нарізані шматочками, а потім заправте все олією з петрушкою. Посипте дрібно нарізаними оливками і подавайте.

За бажання салат можна приправити й іншими ароматними травами, додати трохи лимонного соку та бальзамічного оцту.

Читайте також:

Пікантний пиріг Капрезе: простий і смачний літній рецепт у сільському стилі

Запіканка з кабачків: рецепт простої та смачної страви, в якій багато сиру

Помідори з гострою начинкою на зиму: рецепт смачної заготовки