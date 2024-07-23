Салат из овощей гриль и яиц: рецепт легкого и полноценного блюда

Вкуснейший салат легко приготовить из сезонных овощей и подать к ужину.

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Салат из овощей гриль и сваренных вкрутую яиц — это легкое второе блюдо, достаточно сытное, чтобы подать его к ужину. Просто дополните его несколькими ломтиками свежего хлеба. Добавление оливок и ароматного масла с петрушкой придадут блюду ароматную нотку. Вы можете обогатить рецепт, добавив другие овощи, например перец и лук, базилик, свежую мяту, каперсы и несколько хлопьев пармезана: словом, вы можете дать волю своему воображению. Рецептом поделились на сайте Cookist.

Салат из овощей гриль и яиц

Ингредиенты:

шесть яиц;

цуккини — 3 шт.;

баклажаны — 2 штуки;

оливки;

пучок свежей петрушки;

оливковое масло, соль.

Сначала отварите яйца. Положите их в холодную воду и варите 8 минут, начиная с момента закипания. Выключите огонь и подставьте сваренные вкрутую яйца под струю холодной воды. Очистите их и отложите в сторону.

Вымойте, очистите и нарежьте овощи тонкими ломтиками толщиной не более 1–2 мм. Обжарьте овощи на горячей сковороде с обеих сторон.

Вымойте петрушку и обсушите кухонной бумагой. Порежьте его ножом и соберите в небольшую миску, затем залейте маслом и перемешайте.

Переложите жареные овощи на сервировочное блюдо, стараясь расположить гармонично. Посолите, выложите сваренные вкрутую яйца, нарезанные дольками, а затем заправьте все маслом с петрушкой. Посыпьте мелко нарезанными оливками и подавайте.

При желании салат можно приправить и другими ароматными травами, добавить немного лимонного сока и бальзамического уксуса.

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