Осіння смакота: найпростіший рецепт яблучного пирога
Яблука вже в достатку з'явились на ринках і в магазинах. Тому саме час готувати смачний пиріг.
Таки пиріг готується дуже швидко та легко. Тому якщо ви завжди хотіли спробувати себе у випічці, то це той самий випадок. Рецептом поділились на сайті Vogue.
Яблучний пиріг
Інгредієнти:
- 3 середні яблука (або 5 маленьких);
- 1 склянка борошна;
- 1 склянка цукру;
- 2—3 середні яйця;
- розпушувач (на кінчику ножа);
- щіпка солі;
- вершкове масло.
Для початку розігрійте духовку до 180°C. У великій мисці змішайте яйця з цукром, і прослідкуйте, щоб цукор розчинився.
В окрему миску просійте борошно і додайте до нього сіль і розпушувач. Добре перемішайте. Поступово додавайте сухі інгредієнти до рідких, добре вимішуючи тісто за допомогою вінчика. Тісто має вийти м'яким і навіть трохи рідким.
Тепер підготуйте яблука. Виріжте серцевинку, наріжте кубиками та додайте у тісто. Добре перемішайте, щоб тісто покрило всі шматочки яблук. Металеву форму для випікання застеліть пергаментом і злегка змастіть його маслом (у разі використання силіконової форми цього робити не треба). У підготовлену форму викладіть змішане з яблуками тісто.
Рівномірно розподіліть його і випікайте пиріг упродовж 30 хвилин. Через пів години перевірте готовність шпажкою – з тіста вона має вийти сухою. Готовий пиріг дістаньте з духовки та дайте йому охолонути впродовж 10—15 хвилин. Подавати можна з кулькою морозива.
Читайте також:
Торф'яний пиріг із вишнею: рецепт дивовижного десерту до чаю
Солодке можна: 3 низьковуглеводних десерти, які допоможуть схуднути