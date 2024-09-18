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Їжа

Осіння смакота: найпростіший рецепт яблучного пирога

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Фото: t.me/topretsept | Яблучний пиріг

Яблука вже в достатку з'явились на ринках і в магазинах. Тому саме час готувати смачний пиріг.

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Таки пиріг готується дуже швидко та легко. Тому якщо ви завжди хотіли спробувати себе у випічці, то це той самий випадок. Рецептом поділились на сайті Vogue.

Яблучний пиріг

Інгредієнти:

  • 3 середні яблука (або 5 маленьких);
  • 1 склянка борошна;
  • 1 склянка цукру;
  • 2—3 середні яйця;
  • розпушувач (на кінчику ножа);
  • щіпка солі;
  • вершкове масло.

Для початку розігрійте духовку до 180°C. У великій мисці змішайте яйця з цукром, і прослідкуйте, щоб цукор розчинився.

В окрему миску просійте борошно і додайте до нього сіль і розпушувач. Добре перемішайте. Поступово додавайте сухі інгредієнти до рідких, добре вимішуючи тісто за допомогою вінчика. Тісто має вийти м'яким і навіть трохи рідким.

Тепер підготуйте яблука. Виріжте серцевинку, наріжте кубиками та додайте у тісто. Добре перемішайте, щоб тісто покрило всі шматочки яблук. Металеву форму для випікання застеліть пергаментом і злегка змастіть його маслом (у разі використання силіконової форми цього робити не треба). У підготовлену форму викладіть змішане з яблуками тісто.

Рівномірно розподіліть його і випікайте пиріг упродовж 30 хвилин. Через пів години перевірте готовність шпажкою – з тіста вона має вийти сухою. Готовий пиріг дістаньте з духовки та дайте йому охолонути впродовж 10—15 хвилин. Подавати можна з кулькою морозива.

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