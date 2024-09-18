Осенние лакомства: самый простой рецепт яблочного пирога

Яблоки уже в изобилии появились на рынках и в магазинах. Поэтому самое время готовить вкусный пирог.

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Таки пирог готовится очень быстро и легко. Поэтому если вы всегда хотели попробовать себя в выпечке, то это тот самый случай. Рецептом поделились на сайте Vogue.

Яблочный пирог

Ингредиенты:

3 средних яблока (или 5 маленьких);

1 стакан муки;

1 стакан сахара;

2-3 средних яйца;

разрыхлитель (на кончике ножа);

щепотка соли;

сливочное масло.

Для начала разогрейте духовку до 180°C. В большой миске смешайте яйца с сахаром, и проследите, чтобы сахар растворился.

В отдельную миску просейте муку и добавьте к ней соль и разрыхлитель. Хорошо перемешайте. Постепенно добавляйте сухие ингредиенты к жидким, хорошо вымешивая тесто с помощью венчика. Тесто должно получиться мягким и даже немного жидким.

Теперь подготовьте яблоки. Вырежьте сердцевину, нарежьте кубиками и добавьте в тесто. Хорошо перемешайте, чтобы тесто покрыло все кусочки яблок. Металлическую форму для выпекания застелите пергаментом и слегка смажьте его маслом (в случае использования силиконовой формы этого делать не надо). В подготовленную форму выложите смешанное с яблоками тесто.

Равномерно распределите его и выпекайте пирог в течение 30 минут. Через полчаса проверьте готовность шпажкой — из теста она должна выйти сухой. Готовый пирог достаньте из духовки и дайте ему остыть в течение 10-15 минут. Подавать можно с шариком мороженого.

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