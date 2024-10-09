Дуже смачний осінній сніданок: як приготувати млинці із гарбузом
Такі млинці виходять дуже смачними й яскраво-помаранчевими.
Гарбузові млинці мають апетитний помаранчевий колір. А завдяки інгредієнтам виходять пухкими та смачними. Гарбуз для цієї страви треба відварити і подрібнити. І потім додавати у тісто. Рецептом поділились на сайті Shuba.Life.
Тісто для цих гарбузових млинців дуже просте. Його можна навіть зробити заздалегідь і зберігати в холодильнику, щоб вранці швидко приготувати млинчики. Але дайте йому зігрітись до кімнатної температури.
Гарбузові млинці
Інгредієнти:
- гарбуз — 200 г;
- сир кисломолочний — 200 г;
- кефір — 200 мл;
- молоко 2,5% — 200 мл;
- два курячих яйця;
- борошно — 200 г;
- сода харчова — 5 г;
- цукор — 50 г;
- олія соняшникова — 40 мл;
- сіль.
Гарбуз почистьте й наріжте кубиками. Варіть їх впродовж 10 хвилин у невеликій кількості води (щоб лише вкрила шматочки). Потім злийте воду, а гарбуз подрібніть блендером і дайте охолонути.
У мисці перемішайте гарбузове пюре, кисломолочний сир, кефір, молоко, яйця, борошно, соду, сіль і цукор. Добре перемішайте до однорідності.
Сковороду змастіть олією і смажте млинчики на невеликому вогні з двох боків до рум’яності, по 3-4 хвилини.
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