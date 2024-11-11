Виходить неймовірно смачно: рецепт салату "Батумський"

Салат виходить ароматним і пікантним, завдяки приправам.

Такий салат, який ще називають "Батумі", подають у багатьох ресторанах. У салаті "Батумському" відмінно поєднуються свіжі овочі, приправи і густа заправка. Цікавий рецепт, який варто спробувати. Рецептом поділилися на сайті Easy Recipes.

Салат "Батумський"

Інгредієнти:

помідори свіжі — 3 шт (450-500 г);

перець болгарський — 1 шт (200 г);

огірок — 1 шт (200-250 г);

одна червона цибулина (50 г).

Для соусу:

горіхи волоські — 30-40 г;

олія рослинна — 2 ст. л.;

кінза свіжа — 15 г;

оцет винний -1 ст. л.;

два зубчики часнику;

хмелі сунелі — 1/2 ч. л.;

пластівці чилі — 1/2 ч. л.;

сіль — за смаком.

Томати, перець, огірок наріжте великими кубиками і відправте їх у глибоку миску або салатник;

Цибулю наріжте тонкими півкільцями і додайте до інших овочів.

У блендері подрібніть усі інгредієнти для соусу. Винний оцет можна замінити виноградним, яблучним або лимонним соком.

Пластівці чилі можна замінити половинкою свіжого перцю чилі або аджикою, гостроту відрегулюйте на свій смак.

Подрібнюємо до однорідного стану, якщо вийде дуже густо, просто додайте ще трохи рослинної олії. По суті, у вас вийде песто з кінзи.

Заправляємо соусом овочі та перемішуємо. Салат "Батумський" готовий.

Можна їсти одразу, а можна поставити в холодильник на 15-20 хвилин, тоді буде ще смачніше.

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