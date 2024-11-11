Получается невероятно вкусно: рецепт салата "Батумский"

Салат получается ароматным и пикантным, благодаря приправам.

Такой салат, который еще называют "Батуми", подают во многих ресторанах. В салате "Батумском" отлично сочетаются свежие овощи, приправы и густая заправка. Интересный рецепт, который стоит попробовать. Рецептом поделились на сайте Easy Recipes.

Салат "Батумский"

Ингредиенты:

помидоры свежие — 3 шт (450-500 г);

перец болгарский — 1 шт (200 г);

огурец — 1 шт (200-250 г);

одна красная луковица (50 г).

Для соуса:

орехи грецкие — 30-40 г;

масло растительное — 2 ст. л.;

кинза свежая — 15 г;

уксус винный -1 ст. л.;

два зубчика чеснока;

хмели сунели — 1/2 ч. л.;

хлопья чили — 1/2 ч. л.;

соль – по вкусу.

Томаты, перец, огурец нарежьте крупными кубиками и отправьте их в глубокую миску или салатник;

Лук нарежьте тонкими полукольцами и добавьте к другим овощам.

В блендере измельчите все ингредиенты для соуса. Винный уксус можно заменить виноградным, яблочным, или лимонным соком.

Хлопья чили можно заменить половинкой свежего перца чили или аджикой, остроту отрегулируйте по своему вкусу.

Измельчаем до однородного состояния, если получиться очень густо, просто добавьте еще немного растительного масла. По сути, у вас получится песто из кинзы.

Заправляем соусом овощи и перемешиваем. Салат "Батумский" готов.

Можно есть сразу, а можно поставить в холодильник на 15-20 минут, тогда будет еще вкуснее.

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