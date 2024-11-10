Салат из куриной печени: рецепт очень вкусного блюда

Теплий салат із курячою печінкою готується швидко і подобається навіть тим, хто зазвичай не їсть страви з печінки.

Такий теплий салат можна приготувати і навіть на свято. Він просто готується і може стати основною стравою. Якщо ви думали, що не любите страви з курячої печінки, то цей салат вам може показати її в новому світлі. Фокус розповість, як його приготувати.

Теплий салат із печінкою

Інгредієнти:

куряча печінка — 500 г;

морква — 200 г;

цибуля — 200 г;

солоні огірки — 200 г;

банка консервованого зеленого горошку;

сіль і перець за смаком, майонез.

Цибулю розрізаємо навпіл, а потім ще раз навпіл, і потім шаткуємо чверть кільцями;

Моркву натираємо на великій тертці або на тертці для моркви по-корейськи;

Потім, розігрійте пательню з рослинною олією і спочатку обсмажте цибулю до напівпрозорості. Потім додайте натерту моркву й обсмажуйте все разом, помішуючи, до м'якості моркви. Перекладіть пасеровані овочі в миску, нехай остигають.

У цю ж сковороду відправляємо курячу печінку, попередньо розрізавши її на шматочки розміром приблизно 2-3 см.

Трохи посоліть і поперчіть і тушкуйте під кришкою до готовності печінки. Потім зніміть кришку і випаруйте всю вологу, не забувайте помішувати.

Перекладіть печінку до моркви з цибулею, нехай остигає.

Наріжте мариновані, або солоні огірки тонкою соломкою. І додайте консервований горошок, зливши всю рідину. Заправте майонезом, і підсоліть, якщо потрібно.

Для подачі — перекладіть салат на блюдо або в красивий салатник, посипте свіжою зеленню.

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