Десерт на святковий стіл: рецепт швидкого торта "Сметанник" на Новий Рік

Вам знадобиться багато сметани, але торт вийде дивовижно смачним.

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Ймовірно, вам захочеться приготувати смачний торт на Новий рік, і цей швидкий рецепт "Сметанника" ідеально підійде, щоб не витрачати надто багато часу на готування. Сметани знадобиться багато: частина сметани піде в тісто, а частина — в крем. Фокус розповість, як його приготувати.

Швидкий торт "Сметанник"

Інгредієнти:

два яйця;

цукор — 2 склянки;

вершкове масло — 50 г;

борошно — 1½ склянки;

сметана — 600 г;

гашена сода — ½ г;

ванілін — на кінчику ножа;

какао, свіжі фрукти та ягоди за вашим вибором.

Розтопіть вершкове масло. Збийте яйця з цукром (1 склянка) і розтопленим маслом до пишної маси. Додайте сметану (200 г), соду, ванілін і борошно.

За бажання можна розділити тісто на дві частини і в одну з них додати какао, щоб коржі вийшли двох кольорів. Вилийте тісто в змащену маслом форму. Випікайте 20-30 хвилин за температури 160 градусів.

Для крему сметану (400 г) добре збийте з 1 столовою ложкою цукру, поки він повністю не розчиниться.

Готовим коржам дайте охолонути. Розріжте коржі на пласти. Рясно змастіть кремом, покладіть коржі один на одного, залиште на 3-5 годин просочитися. Прикрасьте верх торта фруктами, шоколадом, горіхами або скибочками фруктів.

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