Десерт на праздничный стол: рецепт быстрого торта "Сметанник" на Новый Год

Вам потребуется много сметаны, но торт получится изумительно вкусным.

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Вероятно, вам захочется приготовить вкусный торт на Новый год и этот быстрый рецепт "Сметанника" идеально подойдет, чтобы не тратить слишком много времени на готовку. Сметаны понадобится много: часть сметаны отправится в тесто, а часть — в крем. Фокус расскажет, как его приготовить.

Быстрый торт "Сметанник"

Ингредиенты:

два яйца;

сахар — 2 стакана;

сливочное масло — 50 г;

мука — 1½ стакана;

сметана — 600 г;

гашеная сода — ½ г;

ванилин — на кончике ножа;

какао, свежие фрукты и ягоды по вашему выбору.

Растопите сливочное масло. Взбейте яйца с сахаром (1 стакан) и растопленным маслом до пышной массы. Добавьте сметану (200 г), соду, ванилин и муку.

При желании можно разделить тесто на две части и в одну из них добавить какао, чтобы коржи получились двух цветов. Вылейте тесто в смазанную маслом форму. Выпекайте 20–30 минут при температуре 160 градусов.

Для крема сметану (400 г) хорошо взбейте с 1 столовой ложкой сахара, пока он полностью не раствориться.

Готовым коржам дайте остыть. Разрежьте коржи на пласты. Обильно смажьте кремом, положите коржи друг на друга, оставьте на 3–5 часов пропитаться. Украсьте верх торта фруктами, шоколадом, орехами или ломтиками фруктов.

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