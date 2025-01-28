Рулет із лаваша в духовці: рецепт смачної та простої закуски

Запечений рулет із лаваша — універсальна страва, яка підійде як для швидкої вечері, так і для святкового столу.

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Рулети з лаваша просто готуються і потішать тих, хто хоче швидко приготувати смачну та ситну страву. У цього рулету хрустка скоринка і ніжна начинка. Фокус розповість, як його приготувати.

Рулет із лаваша в духовці

Інгредієнти:

тонкий лаваш — 2 штуки;

філе курки — 300 г;

твердий сир — 150 г;

два яйця;

майонез або сметана — 3 ст. л.;

свіжі або сушені трави — за смаком;

спеції — за смаком.

Відваріть або обсмажте курку, наріжте дрібними кубиками. Можна запекти куряче філе під кришкою на сковороді. Натріть сир на тертці. У мисці змішайте основні інгредієнти — курку, сир, майонез, подрібнені трави, посоліть, додайте улюблені приправи.

Розкладіть лаваш, рівномірно розподіліть начинку і скрутіть щільний рулет.

В окремій мисці збийте два яйця. Змастіть рулет яєчною сумішшю. Перекладіть рулет на деко, попередньо вкрите пергаментним папером. Запікайте в розігрітій до 180 градусів духовці хвилин 20-25.

Для більш насиченого смаку можна додати в начинку смажену цибулю або гриби: печериці, або гливи. Якщо хочете домогтися особливої хрусткої скоринки, посипте рулет зверху тертим сиром за п'ять хвилин до кінця запікання.

Як соус використовуйте суміш сметани та часнику.

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