Рулет из лаваша в духовке: рецепт вкусной и простой закуски
Запеченный рулет из лаваша — универсальное блюдо, которое подойдет как для быстрого ужина, так и для праздничного стола.
Рулеты из лаваша просто готовятся и порадуют тех, кто хочет быстро приготовить вкусное и сытное блюдо. У этого рулета хрустящая корочка и нежная начинка. Фокус расскажет, как его приготовить.
Рулет из лаваша в духовке
Ингредиенты:
- тонкий лаваш — 2 штуки;
- филе курицы — 300 г;
- твердый сыр — 150 г;
- два яйца;
- майонез или сметана — 3 ст. л.;
- свежие или сушеные травы — по вкусу;
- специи — по вкусу.
Отварите или обжарьте курицу, нарежьте мелкими кубиками. Можно запечь куриное филе под крышкой на сковороде. Натрите сыр на терке. В миске смешайте основные ингредиенты — курицу, сыр, майонез, измельченные травы, посолите, добавьте любимые приправы.
Разложите лаваш, равномерно распределите начинку и сверните плотный рулет.
В отдельной миске взбейте два яйца. Смажьте рулет яичной смесью. Переложите рулет на противень, предварительно покрытый пергаментной бумагой. Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке минут 20–25.
Для более насыщенного вкуса можно добавить в начинку жареный лук или грибы: шампиньоны, или вешенки. Если хотите добиться особой хрустящей корочки, посыпьте рулет сверху тертым сыром за пять минут до конца запекания.
В качестве соуса используйте смесь сметаны и чеснока.
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