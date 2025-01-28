Рулет из лаваша в духовке: рецепт вкусной и простой закуски

Запеченный рулет из лаваша — универсальное блюдо, которое подойдет как для быстрого ужина, так и для праздничного стола.

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Рулеты из лаваша просто готовятся и порадуют тех, кто хочет быстро приготовить вкусное и сытное блюдо. У этого рулета хрустящая корочка и нежная начинка. Фокус расскажет, как его приготовить.

Рулет из лаваша в духовке

Ингредиенты:

тонкий лаваш — 2 штуки;

филе курицы — 300 г;

твердый сыр — 150 г;

два яйца;

майонез или сметана — 3 ст. л.;

свежие или сушеные травы — по вкусу;

специи — по вкусу.

Отварите или обжарьте курицу, нарежьте мелкими кубиками. Можно запечь куриное филе под крышкой на сковороде. Натрите сыр на терке. В миске смешайте основные ингредиенты — курицу, сыр, майонез, измельченные травы, посолите, добавьте любимые приправы.

Разложите лаваш, равномерно распределите начинку и сверните плотный рулет.

В отдельной миске взбейте два яйца. Смажьте рулет яичной смесью. Переложите рулет на противень, предварительно покрытый пергаментной бумагой. Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке минут 20–25.

Для более насыщенного вкуса можно добавить в начинку жареный лук или грибы: шампиньоны, или вешенки. Если хотите добиться особой хрустящей корочки, посыпьте рулет сверху тертым сыром за пять минут до конца запекания.

В качестве соуса используйте смесь сметаны и чеснока.

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