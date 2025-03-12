Не доведеться місити тісто: рецепт швидкого пирога з лаваша з капустою

Найсмачніше в пирозі — це начинка і тут її дуже багато.

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Пиріг із лаваша з капустою виходить соковитим і смачним. І головне, вам не доведеться місити тісто, тільки замочити скибочки лаваша в молоці. Використання лаваша замість звичного тіста — це гарна можливість скоротити час біля плити та спростити процес приготування. А ще начинку зручно приготувати заздалегідь, наприклад, з вечора, і тоді на приготування пирога піде всього 30 хвилин. Фокус розповість, як його приготувати.

Пиріг із лаваша з капустою

Інгредієнти:

лаваш тонкий — 2 шт;

капуста білокачанна — 500 г;

одна цибулина;

чотири яйця;

молоко — 100 мл;

масло вершкове — 100 г;

сметана 25% — 1 ст. л.;

кріп, сіль, перець чорний мелений за смаком.

Зваріть яйця круто і остудіть. Цибулю дрібно наріжте та обсмажте до прозорості. Капусту нашаткуйте ножем. Покладіть її в миску та трохи посоліть. Добре помніть капусту руками та додайте в сковороду до цибулі.

Обсмажте капусту з цибулею на сильному вогні протягом 3-4 хвилин, помішуючи. Влийте приблизно 30 мл води, додайте 1 ст. л. сметани, трохи чорного меленого перцю, перемішайте і тушкуйте на середньому вогні під кришкою хвилин 15-20.

Один лаваш наріжте ножицями невеликими шматочками. Складіть у миску, залийте молоком, перемішайте і залиште на 5-7 хвилин, щоб вони добре просочилися.

Почистіть яйця і наріжте маленькими кубиками або натріть на крупній тертці. Додайте до тушкованої капусти, як і дрібно нарізаний кріп. Відтисніть шматочки лаваша від зайвого молока та покладіть до капустяної начинки. Перемішайте, посоліть і поперчіть.

Форму для запікання змастіть вершковим маслом. Покладіть у неї цілий лаваш так, щоб вільні краї звисали.

У форму з лавашем перекладіть усю начинку, рівномірно розподіліть її. Накрийте вільними звисаючими краями і змастіть вершковим маслом. Випікайте капустяний пиріг у духовці, розігрітій до 190 градусів близько 30 хвилин.

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