Не доведеться місити тісто: рецепт швидкого пирога з лаваша з капустою
Найсмачніше в пирозі — це начинка і тут її дуже багато.
Пиріг із лаваша з капустою виходить соковитим і смачним. І головне, вам не доведеться місити тісто, тільки замочити скибочки лаваша в молоці. Використання лаваша замість звичного тіста — це гарна можливість скоротити час біля плити та спростити процес приготування. А ще начинку зручно приготувати заздалегідь, наприклад, з вечора, і тоді на приготування пирога піде всього 30 хвилин. Фокус розповість, як його приготувати.
Пиріг із лаваша з капустою
Інгредієнти:
- лаваш тонкий — 2 шт;
- капуста білокачанна — 500 г;
- одна цибулина;
- чотири яйця;
- молоко — 100 мл;
- масло вершкове — 100 г;
- сметана 25% — 1 ст. л.;
- кріп, сіль, перець чорний мелений за смаком.
Зваріть яйця круто і остудіть. Цибулю дрібно наріжте та обсмажте до прозорості. Капусту нашаткуйте ножем. Покладіть її в миску та трохи посоліть. Добре помніть капусту руками та додайте в сковороду до цибулі.
Обсмажте капусту з цибулею на сильному вогні протягом 3-4 хвилин, помішуючи. Влийте приблизно 30 мл води, додайте 1 ст. л. сметани, трохи чорного меленого перцю, перемішайте і тушкуйте на середньому вогні під кришкою хвилин 15-20.
Один лаваш наріжте ножицями невеликими шматочками. Складіть у миску, залийте молоком, перемішайте і залиште на 5-7 хвилин, щоб вони добре просочилися.
Почистіть яйця і наріжте маленькими кубиками або натріть на крупній тертці. Додайте до тушкованої капусти, як і дрібно нарізаний кріп. Відтисніть шматочки лаваша від зайвого молока та покладіть до капустяної начинки. Перемішайте, посоліть і поперчіть.
Форму для запікання змастіть вершковим маслом. Покладіть у неї цілий лаваш так, щоб вільні краї звисали.
У форму з лавашем перекладіть усю начинку, рівномірно розподіліть її. Накрийте вільними звисаючими краями і змастіть вершковим маслом. Випікайте капустяний пиріг у духовці, розігрітій до 190 градусів близько 30 хвилин.
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