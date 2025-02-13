Виходить дуже смачним: рецепт пісного пирога з маком без яєць і молока
Навіть без таких звичних інгредієнтів пиріг вийде соковитим і ніжним.
Такий смачний пиріг із маком можна приготувати без яєць і молока, а також без олії. Усі інгредієнти розраховані на форму діаметром 20 см. Фокус розповість, як його приготувати.
Пісний пиріг із маком
Інгредієнти:
- два апельсини;
- мак — 75 г;
- манна крупа — 1 склянка;
- борошно — 1 склянка;
- цукор — ½ склянки;
- сода — 1 ч. л.;
- кукурудзяний крохмаль — 30 г;
- ванільний цукор — 10 г;
- рослинна олія — 100 мл.
Залийте мак дуже гарячою водою і залиште хвилин на п'ять, поки будемо готувати все інше. З двох апельсинів зніміть цедру і добре подрібніть. Видавіть сік і процідіть.
З маку злийте воду, додайте цукор і перемішайте. Розітріть ступкою, щоб мак пустив сік і став ароматнішим і смачнішим.
У велику миску висипте борошно, манку, кукурудзяний крохмаль, соду та ванільний цукор і додайте подрібнену цедру від двох апельсинів. Ложкою перемішуємо, щоб усі інгредієнти змішалися між собою і маса стала однорідною. Виливаємо мак і ретельно перемішуємо знову. Виливаємо апельсиновий сік і рослинну олію без запаху. Вийде рідке тісто.
Беремо ємність для випікання і застеляємо дно пергаментом, а боки змастіть рослинною олією, зручніше це робити пензликом. Виливаємо тісто у форму й акуратно розрівнюємо. Відправляємо в розігріту до 180 градусів духовку. Через 50 хвилин дістаємо і перевіряємо готовність дерев'яною паличкою, вона має бути повністю сухою. Зверху пиріг можна просочити апельсиновим соком, просто змочивши пензлик і змастивши рясно весь верх пирога. Також зверху можна присипати цукровою пудрою.
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