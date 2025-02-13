Получается очень вкусным: рецепт постного пирога с маком без яиц и молока
Даже без таких привычных ингредиентов пирог получится сочным и нежным.
Такой вкусный пирог с маком можно приготовить без яиц и молока, а также без масла. Все ингредиенты рассчитаны на форму диаметром 20 см. Фокус расскажет, как его приготовить.
Постный пирог с маком
Ингредиенты:
- два апельсина;
- мак — 75 г;
- манная крупа — 1 стакан;
- мука — 1 стакан;
- сахар — ½ стакана;
- сода — 1 ч. л.;
- кукурузный крахмал — 30 г;
- ванильный сахар — 10 г;
- растительное масло — 100 мл.
Залейте мак очень горячей водой и оставьте минут на пять, пока будем готовить все остальное. С двух апельсинов снимите цедру и хорошо измельчите. Выдавите сок и процедите.
С мака слейте воду, добавьте сахар и перемешайте. Разотрите ступкой, чтобы мак пустил сок и стал ароматнее и вкуснее.
В большую миску высыпьте муку, манку, кукурузный крахмал, соду и ванильный сахар и добавьте измельченную цедру от двух апельсинов. Ложкой перемешиваем, чтобы все ингредиенты смешались между собой и масса стала однородной. Выливаем мак и тщательно перемешиваем снова. Выливаем апельсиновый сок и растительное масло без запаха. Получится жидкое тесто.
Берем емкость для выпекания и застилаем дно пергаментом, а бока смажьте растительным маслом, удобнее это делать кисточкой. Выливаем тесто в форму и аккуратно разравниваем. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку. Через 50 минут достаем и проверяем готовность деревянной палочкой, она должна быть полностью сухой. Сверху пирог можно пропитать апельсиновым соком, просто смочив кисточку и смазав обильно весь верх пирога. Также сверху можно присыпать сахарной пудрой.
Читайте также:
Одно большое пирожное для настоящих сладкоежек: рецепт торта "Эклер"
Воздушный и нежный: рецепт классического торта "Птичье молоко"
На праздники и просто так: рецепт шоколадного торта с бананами