Получается очень вкусным: рецепт постного пирога с маком без яиц и молока

Даже без таких привычных ингредиентов пирог получится сочным и нежным.

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Такой вкусный пирог с маком можно приготовить без яиц и молока, а также без масла. Все ингредиенты рассчитаны на форму диаметром 20 см. Фокус расскажет, как его приготовить.

Постный пирог с маком

Ингредиенты:

два апельсина;

мак — 75 г;

манная крупа — 1 стакан;

мука — 1 стакан;

сахар — ½ стакана;

сода — 1 ч. л.;

кукурузный крахмал — 30 г;

ванильный сахар — 10 г;

растительное масло — 100 мл.

Залейте мак очень горячей водой и оставьте минут на пять, пока будем готовить все остальное. С двух апельсинов снимите цедру и хорошо измельчите. Выдавите сок и процедите.

С мака слейте воду, добавьте сахар и перемешайте. Разотрите ступкой, чтобы мак пустил сок и стал ароматнее и вкуснее.

В большую миску высыпьте муку, манку, кукурузный крахмал, соду и ванильный сахар и добавьте измельченную цедру от двух апельсинов. Ложкой перемешиваем, чтобы все ингредиенты смешались между собой и масса стала однородной. Выливаем мак и тщательно перемешиваем снова. Выливаем апельсиновый сок и растительное масло без запаха. Получится жидкое тесто.

Берем емкость для выпекания и застилаем дно пергаментом, а бока смажьте растительным маслом, удобнее это делать кисточкой. Выливаем тесто в форму и аккуратно разравниваем. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку. Через 50 минут достаем и проверяем готовность деревянной палочкой, она должна быть полностью сухой. Сверху пирог можно пропитать апельсиновым соком, просто смочив кисточку и смазав обильно весь верх пирога. Также сверху можно присыпать сахарной пудрой.

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