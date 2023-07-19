Атаки по півдню України: ЗРК "Бук" і С-300 не захистять Одесу і порти від російських ракет

Росіяни за два дні ракетних атак знищили 60 тисяч тонн зерна в Чорноморську, а в Одесі пошкодили зерновий і масляний термінали. Радянські системи ППО не прикриють усю інфраструктуру півдня, тому потрібна допомога Заходу.

Related video

Армія Росії 18 і 19 липня кілька разів атакувала південні міста України ракетами і безпілотниками. Постраждала портова інфраструктура і зернові термінали в Одесі та Чорноморську.

За даними Мінагрополітики, тільки в порту Чорноморська російські війська знищили 60 тисяч тонн зерна, яке мали відправити два місяці тому в рамках зернової ініціативи. В Одесі ракети "Онікс" і Х-22 влучили в зерновий і масляний термінал, пошкоджено резервуари.

Президент України Володимир Зеленський 19 липня заявив, що Одесу можуть захистити системи ППО SAMP/T або Patriot, які потрібно відправити Україні додатково.

"Є дві системи на сьогодні. Я домовлявся з президентом [Франції Емманюелем] Макроном і прем'єр-міністром Італії Джорджією Мелоні, коли ми отримали SAMP/T. Не будемо зараз говорити, де знаходяться ці системи, але вони працюють, і працюють чудово", — зазначив глава держави.

Такі системи ППО захистили б не тільки портову інфраструктуру Одеси, але поки що обладнання не вистачає, додав він.

Винищувачі F-16 захистять Одеський морський порт

Норвегія 12 липня заявила про передачу Україні двох системи ППО NASAMS з двома додатковими центрами управління вогнем, двома пусковими установками і запчастинами. Захід визнає достатність забезпечення ЗСУ засобами протиповітряної оборони.

Про нестачу в арсеналі ЗСУ систем ППО SAMP/T, Patriot, MAMBA (еквівалент американської системи Patriot, — ред.) і NASAMS у спілкуванні з Фокусом розповів полковник запасу, ексспікер Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов.

"Проблема у співвідношенні кількості стратегічних об'єктів і західних комплексів ППО. Очевидно, перших більше. Зеленський говорив раніше: "добре, що в нас є дві батареї Patriot, але краще було б 20 для закриття неба. А ще краще — сотні західних винищувачів F-16", — пригадав військовий експерт.

Ворожі війська, як підкреслює Селезньов, використовують різні типи снарядів для атак по українських об'єктах: дрони-камікадзе, ракети повітряного, наземного і морського базування.

Інша проблема полягає в масовому використанні дронів. ЗС РФ так поглинають боєприпаси для систем ППО України. Об'єкти зернової інфраструктури в Одеському морському порту можна прикрити радянськими ППО С-300 і ЗРК "Бук", але залишається відкритим питання про достатню кількість ракет для них, зауважує полковник запасу.

"ЗС РФ випустили по Україні майже 4,5 тисячі ракет і близько тисячі дронів. Купити ракети для зазначених комплексів важко, адже їх виробляє Росія. Українські військові змішують техніку від західних партнерів із тим, що залишилося у спадок від СРСР", — резюмував він.

Нагадаємо, що Повітряні сили ЗСУ розповідали про ліквідацію 37 повітряних цілей під час атак ЗС РФ по півдню. Росіяни використовували ракети "Калібр", Х-59, Х-22 і "Онікс", а також дрони Shahed-136/131.

Офіс президента України реагував на нічну атаку на Одесу. Росія прагне принести голод і проблеми в країни Глобального Півдня, вважає глава ОП Андрій Єрмак.